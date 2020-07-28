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Россияне смогут посмотреть онлайн-трансляцию полярного сияния
Россия вместе с северными соседями планирует запустить проект, предполагающий онлайн-трансляцию полярного сияния, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:46
россия
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Россияне смогут посмотреть онлайн-трансляцию полярного сияния

03:23 28.07.2020 (обновлено: 11:46 28.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние
Северное сияние
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия вместе с северными соседями планирует запустить проект, предполагающий онлайн-трансляцию полярного сияния, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Дипломат рассказал о реализации ряда совместных проектов в сфере туризма в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Коларктик" на 2014-2020 гг. с участием России, Финляндии, Швеции и Норвегии.
Он отметил программы "Феномены арктической природы", "Индустриальный туризм: развитие новых направлений в Арктике", которые осуществляются в Мурманской и Архангельской областях.
“Еще один интересный совместный проект в сфере туризма – "Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса", предполагающий установку камер наблюдения за полярным сиянием и его онлайн-трансляцию”, - сказал Корчунов.
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Россия планирует и дальше развивать сотрудничество с северными соседями в сфере арктического туризма, подчеркнул он.
“В конце прошлого года начались консультации по подготовке нового цикла программ приграничного сотрудничества на 2021-2027 гг., в частности, программы "Коларктик", где большое внимание предполагается уделить осуществлению совместных проектов в Арктике”, - сказал дипломат.
Корчунов выразил уверенность, что в период российского председательства в АС в 2021-2023 годах тема арктического туризма, в том числе и круизного, получит свое дальнейшее развитие.
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
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