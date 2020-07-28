Россияне смогут посмотреть онлайн-трансляцию полярного сияния

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия вместе с северными соседями планирует запустить проект, предполагающий онлайн-трансляцию полярного сияния, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Дипломат рассказал о реализации ряда совместных проектов в сфере туризма в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Коларктик" на 2014-2020 гг. с участием России, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Он отметил программы "Феномены арктической природы", "Индустриальный туризм: развитие новых направлений в Арктике", которые осуществляются в Мурманской и Архангельской областях.

“Еще один интересный совместный проект в сфере туризма – "Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса", предполагающий установку камер наблюдения за полярным сиянием и его онлайн-трансляцию”, - сказал Корчунов.

Россия планирует и дальше развивать сотрудничество с северными соседями в сфере арктического туризма, подчеркнул он.

“В конце прошлого года начались консультации по подготовке нового цикла программ приграничного сотрудничества на 2021-2027 гг., в частности, программы "Коларктик", где большое внимание предполагается уделить осуществлению совместных проектов в Арктике”, - сказал дипломат.