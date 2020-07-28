Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.