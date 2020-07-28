https://ria.ru/20200728/1575016965.html
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:20
2020-07-28T09:37
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда
.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Позднее некоторые СМИ сообщили, что допускают заморозку пенсий россиян.
Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.
"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции.
"Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — заключили в Минтруде.