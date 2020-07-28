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Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:37
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

03:20 28.07.2020 (обновлено: 09:37 28.07.2020)
102031
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПожилые женщины в медицинских масках
Пожилые женщины в медицинских масках
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожилые женщины в медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Позднее некоторые СМИ сообщили, что допускают заморозку пенсий россиян.
Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции.
"Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — заключили в Минтруде.
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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