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Ученые рассказали о природных пожарах в российской арктической зоне
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают, что глобальное... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:15
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353
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60
россия, арктика, общество

Ученые рассказали о природных пожарах в российской арктической зоне

03:15 28.07.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают, что глобальное потепление уже стало причиной большого количества природных пожаров, возникших в северных районах и в арктической зоне России.
"Анализ обстановки за последние годы, связанной с природными пожарами, показывает, что очаги возгораний в большом количестве стали фиксироваться на северных территориях и в Арктической зоне страны. И это связано, прежде всего, с изменением климата", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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