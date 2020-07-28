Эксперты рассказали, что стоит за рекордными ценами на золото

"Золото, которое само по себе процентный доход не приносит, в отличие от ценных бумаг или депозитов, в ситуации, когда эти инструменты становятся низкодоходными, приобретает все большую привлекательность в глазах инвесторов. Но то, что цена "пробила" такой важный уровень, как 1900 долларов за унцию – это сочетание рыночных факторов. Спусковым крючком могло стать обострение политических отношений между США и Китаем – закрытие дипломатических представительств в городах США и Китая", - заявил РИА Новости начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев.