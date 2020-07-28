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Космическая обсерватория ГАММА-400
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля. — Прим. ред.), сообщается на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:26
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РИА Новости
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353
60
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космос - риа наука, наса, сша

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

03:07 28.07.2020 (обновлено: 09:26 28.07.2020)
81479
© Depositphotos / milangucciПланета, окруженная астероидами
Планета, окруженная астероидами
© Depositphotos / milangucci
Планета, окруженная астероидами. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пятого августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля. — Прим. ред.), сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Как отмечается, минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к нашей планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.
Максимальное сближение произойдет в 19:35 мск.
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137-м.
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Денис Викторович
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