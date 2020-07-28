NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Как отмечается, минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к нашей планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137-м.