https://ria.ru/20200728/1575016786.html
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля. — Прим. ред.), сообщается на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:07
2020-07-28T09:26
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
наса
сша
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https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574595905.html
goldmikron
Опять мимо. Да что ж такое-то?!
98
Денис Викторович
Почему обо всех астероидах сообщает только NASA? Наши вообще ничего не видят?
83
48
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982431_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f07258f5df6cafe8d8a43082bdd488ef.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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космос - риа наука, наса, сша