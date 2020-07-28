Эксперт рассказал о вылове лосося на Сахалине

"Юго-западный Сахалин не сработал в этом году, недостаточно заполнилась нерестилища – у нас там традиционно немного рыбы. Но в целом все отмечают ранние подходы горбуши, и сегодня мы можем сказать, что пока промысел набирает обороты. Пока мы еще не вышли на пиковые показатели, но рыба есть везде, ее пока не так много для большого промышленного лова. На Итурупе хорошая рыбалка, хорошо по горбуше работает Северо-Курильск. В целом пока подходы нас обнадеживают", - сказал Козлов.