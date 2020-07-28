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Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T03:01
новая зеландия
гонконг
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новая зеландия, гонконг, китай, в мире

Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

03:01 28.07.2020
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© Fotolia / Matthias FrielНовая Зеландия
Новая Зеландия
© Fotolia / Matthias Friel
Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
"Важно, чтобы Новая Зеландия дала соразмерный и сознательный ответ на принятие закона о национальной безопасности. В рамках данного ответа Кабинет принял решение приостановить действие соглашения об экстрадиции Новой Зеландии с Гонконгом", - заявил Питерс, его слова приводит Radio New Zealand.
Ранее сообщалось, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР. В частности, пересмотр касался соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам в специальный административный район КНР.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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