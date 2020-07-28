Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

"Важно, чтобы Новая Зеландия дала соразмерный и сознательный ответ на принятие закона о национальной безопасности. В рамках данного ответа Кабинет принял решение приостановить действие соглашения об экстрадиции Новой Зеландии с Гонконгом", - заявил Питерс, его слова приводит Radio New Zealand.

Ранее сообщалось, что власти страны намерены пересмотреть отношения с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности специального административного района КНР. В частности, пересмотр касался соглашений об экстрадиции, контроля за экспортом стратегически важных товаров и рекомендаций по поездкам в специальный административный район КНР.