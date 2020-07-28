Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом

Моррис, работающая в отделении неотложной помощи и контактирующая непосредственно с заболевшими COVID-19 пациентами, некоторое время назад обнаружила у себя болезненное ощущение в конечностях. Медсестра очень много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.