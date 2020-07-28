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Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом
Медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, Австралия, заразилась коронавирусом, обнаружив перед этим странный симптом, сообщает ABC. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
австралия
мельбурн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, воз, австралия, мельбурн

Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом

02:55 28.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, Австралия, заразилась коронавирусом, обнаружив перед этим странный симптом, сообщает ABC.
Моррис, работающая в отделении неотложной помощи и контактирующая непосредственно с заболевшими COVID-19 пациентами, некоторое время назад обнаружила у себя болезненное ощущение в конечностях. Медсестра очень много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.
Ее отстранили от обязанностей и взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат. Сама Моррис заявила ABC, что пока чувствует себя не очень хорошо, но госпитализация ей не требуется.
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Ранее главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" отмечал, что коронавирус пока до конца не изучен, поэтому болезнь может проходить совершенно по-разному, в том числе и без симптомов.
Как отмечается на сайте российского Минздрава, главные симптомы коронавируса - высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Кроме того, возможны тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей может быть бред, снижение давления и тахикардия.
По последним данным ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразились более 16 миллионов человек. Скончался 646 641 пациент.
За последние сутки выявили 254 274 новых случаев заражения и 5490 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАвстралияМельбурн
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