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Суд в США добавил срок человеку, избившему сенатора Рэнда Пола
Суд в США добавил тюремный срок соседу американского сенатора Рэнда Пола, напавшему на политика в 2017 году, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:06
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РИА Новости
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рэнд пол, сша, в мире

Суд в США добавил срок человеку, избившему сенатора Рэнда Пола

02:36 28.07.2020 (обновлено: 12:06 28.07.2020)
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© AP Photo / Daily News Pool/Austin AnthonyРене Бушер в Центре юстиции округа Уоррен в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США
Рене Бушер в Центре юстиции округа Уоррен в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США
© AP Photo / Daily News Pool/Austin Anthony
Рене Бушер в Центре юстиции округа Уоррен в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд в США добавил тюремный срок соседу американского сенатора Рэнда Пола, напавшему на политика в 2017 году, сообщает телеканал NBC.
Сосед американского сенатора Рене Бушер напал на политика в ноябре 2017 года, когда тот занимался стрижкой газона возле своего дома. У сенатора оказались сломаны несколько ребер и рассечена губа, он пропустил ряд заседаний в конгрессе. Кроме того, Пол страдал из-за скопления крови вокруг легких и не раз после избиения перенес пневмонию. Бушер заявил, что разозлился на сенатора из-за того, что тот наваливал на своем участке ветки кустарников. Кроме того, Бушер утверждал, что сенатор без разрешения пользовался его газонокосилкой. По его словам, речь шла о "давнем споре". Представители политика заявили, что никакого давнего спора не было. По их словам, Пол вообще не говорил с соседом, в том числе и в момент нападения на него.
В марте 2018 Бушер признал себя виновным, а в июне суд приговорил его к 30 дням тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 100 часам общественных работ.
Согласно новому решению, суд приговорил Бушер еще к 14 месяцам заключения, из которых восемь тот проведет в тюрьме, а шесть - под домашним арестом. При этом отмечается, что свобода Бушера по факту будет ограничена только в течение 13 месяцев, так как 30 дней он уже провел в тюрьме.
Телеканал отмечает, что прокуроры требовали от 21 до 27 месяцев заключения для Бушера.
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