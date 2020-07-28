Суд в США добавил срок человеку, избившему сенатора Рэнда Пола

Сосед американского сенатора Рене Бушер напал на политика в ноябре 2017 года, когда тот занимался стрижкой газона возле своего дома. У сенатора оказались сломаны несколько ребер и рассечена губа, он пропустил ряд заседаний в конгрессе. Кроме того, Пол страдал из-за скопления крови вокруг легких и не раз после избиения перенес пневмонию. Бушер заявил, что разозлился на сенатора из-за того, что тот наваливал на своем участке ветки кустарников. Кроме того, Бушер утверждал, что сенатор без разрешения пользовался его газонокосилкой. По его словам, речь шла о "давнем споре". Представители политика заявили, что никакого давнего спора не было. По их словам, Пол вообще не говорил с соседом, в том числе и в момент нападения на него.