На участке у жителя Уссурийска нашли 174 куста конопли

"Полицейские установили, что 60-летний ранее судимый владелец частного домовладения выращивал и культивировал маньчжурскую коноплю. В ходе осмотра участка сотрудниками полиции обнаружено и изъято 174 кустов растений, которые, согласно проведенной экспертизе, являются растениями рода конопля", - говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, он выращивал каннабис для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства". Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.