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На участке у жителя Уссурийска нашли 174 куста конопли
Полицейские нашли на территории частного дома у жителя Уссурийска 174 куста конопли, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:17
приморский край
уссурийск
происшествия
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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приморский край, уссурийск, происшествия

На участке у жителя Уссурийска нашли 174 куста конопли

02:17 28.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Полицейские нашли на территории частного дома у жителя Уссурийска 174 куста конопли, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Полицейские установили, что 60-летний ранее судимый владелец частного домовладения выращивал и культивировал маньчжурскую коноплю. В ходе осмотра участка сотрудниками полиции обнаружено и изъято 174 кустов растений, которые, согласно проведенной экспертизе, являются растениями рода конопля", - говорится в сообщении.
По словам подозреваемого, он выращивал каннабис для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства". Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.
Сотрудник полиции
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