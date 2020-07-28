https://ria.ru/20200728/1575016452.html
Пригожина привел в ужас уход Тимати из Black Star
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире радио Sputnik уход рэпера Тимати (Тимур Юнусов) с лейбла Black Star. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:13
2020-07-28T02:13
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
тимати (тимур юнусов)
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
прокомментировал в эфире радио Sputnik
уход рэпера Тимати
(Тимур Юнусов) с лейбла Black Star.
Музыкант объявил об уходе с лейбла в понедельник. Свой уход он назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет". Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек.
"У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе", - отметил Пригожин.
По его словам, обстоятельства и жизнь меняются, особенно в период пандемии.
"Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю", – добавил продюсер.