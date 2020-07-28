Пригожина привел в ужас уход Тимати из Black Star

Музыкант объявил об уходе с лейбла в понедельник. Свой уход он назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет". Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек.

"У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе", - отметил Пригожин.

По его словам, обстоятельства и жизнь меняются, особенно в период пандемии.