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Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации. В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:33
россия
технологии
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8
россия
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1400x0_80_0_0_87e29ce93abbd407ed3708c0349fa1f2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, технологии

Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян

02:21 28.07.2020 (обновлено: 11:33 28.07.2020)
16202
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации. В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. Все эти пароли легко не только запомнить, но и быстро набрать, рассказал агентству "Прайм" основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
"Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде", — отмечает эксперт.
Прежде чем выбрать один из таких паролей, нужно помнить, что подобные комбинации являются популярными не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников. Часто взламывают пароли, состоящие только из чисел или построенные на основе отдельных слов, для чего используются специальные словари.
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