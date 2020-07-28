В Испании черепахи начали откладывать яйца на пляжах Коста-Брава

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сразу несколько организаций, занимающихся сохранением биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании, обнаружили кладки яиц морских черепах на пляжах от Коста-Брава до Гибралтарского пролива, Сразу несколько организаций, занимающихся сохранением биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании, обнаружили кладки яиц морских черепах на пляжах от Коста-Брава до Гибралтарского пролива, сообщает "ЕвроПульс".

В этом году из-за пандемии число отдыхающих на побережье сократилось. Ученые считают, что именно поэтому в этом году обнаружили больше, чем обычно, черепашьих кладок — около 100 гнезд на городских пляжах. Хотя обычно для этих целей животные выбирают малолюдные районы.

Обнаруженные кладки специалисты огораживают, чтобы туристы случайно не раздавили яйца, и наблюдают за ними, а потом помогают маленьким черепашкам добраться до моря.

При необходимости гнезда относят дальше от берега, чтобы их не залил прилив. Фонд охраны морской фауны Каталонии и другие подобные организации забирают часть яиц в инкубаторы и отпускают уже вылупившихся детенышей.