https://ria.ru/20200728/1575016313.html
В Испании черепахи начали откладывать яйца на пляжах Коста-Брава
Сразу несколько организаций, занимающихся сохранением биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании, обнаружили кладки яиц морских черепах на пляжах от РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:03
2020-07-28T11:03
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
Сразу несколько организаций, занимающихся сохранением биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании, обнаружили кладки яиц морских черепах на пляжах от Коста-Брава до Гибралтарского пролива, сообщает
"ЕвроПульс".
В этом году из-за пандемии число отдыхающих на побережье сократилось. Ученые считают, что именно поэтому в этом году обнаружили больше, чем обычно, черепашьих кладок — около 100 гнезд на городских пляжах. Хотя обычно для этих целей животные выбирают малолюдные районы.
Обнаруженные кладки специалисты огораживают, чтобы туристы случайно не раздавили яйца, и наблюдают за ними, а потом помогают маленьким черепашкам добраться до моря.
При необходимости гнезда относят дальше от берега, чтобы их не залил прилив. Фонд охраны морской фауны Каталонии и другие подобные организации забирают часть яиц в инкубаторы и отпускают уже вылупившихся детенышей.
Морские черепахи находятся под защитой Евросоюза – в том числе в рамках недавно принятой Стратегии биоразнообразия ЕС до 2030 года.