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Ростехнадзор сообщил о сокращении числа аварий на опасном производстве
Число аварий на опасных производственных объектах в первом полугодии снизилось на рекордные 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:04
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), общество

Ростехнадзор сообщил о сокращении числа аварий на опасном производстве

02:04 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство электрических щитов
Производство электрических щитов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство электрических щитов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число аварий на опасных производственных объектах в первом полугодии снизилось на рекордные 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.
"Общее количество аварий за первое полугодие 2020 года снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число несчастных случаев со смертельным исходом на 26%", - заявили в ведомстве.
На фоне ограничений по коронавирусу из запланированных в первом полугодии 9689 проверок состоялись лишь 4128, а остальные были отменены. Уменьшение числа контрольно-надзорных мероприятий пропорционально отразилось на количестве зафиксированных нарушений. Кроме того, Ростехнадзор расширил практику замены административных штрафов предупреждениями, их было вынесено почти столько же, сколько в прошлом году, что с учётом снижения количества проверок означает прирост вдвое, говорится в сообщении.
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин
23 октября 2019, 17:39
В России создадут систему прогнозирования аварий на опасных производствах
Наибольшее снижение числа аварий зафиксировано на объектах оборонно-промышленного комплекса (-67%), нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (-55%), на подъемных сооружениях (-52%) и на объектах магистрального трубопроводного транспорта (-40%). Почти на 88% сократилось число несчастных случаев со смертельным исходом в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, на 67% – по объектам химического комплекса.
В период ограничительных мер предприятия остановили работу лишь 1% опасных производственных объектов. В случаях обнаружения серьёзных нарушений Ростехнадзор активно применял самую строгую доступную ему меру административного воздействия - приостановку эксплуатации. Одновременно был сделан особый акцент на профилактической работе, не требующей непосредственного посещения предприятий.
"В результате число административных приостановок, несмотря на двукратное сокращение количества проверок, возросло на 10%, предостережений было отправлено больше на 42%", - сообщает Ростехнадзор .
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РоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Общество
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