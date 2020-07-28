Ростехнадзор сообщил о сокращении числа аварий на опасном производстве

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число аварий на опасных производственных объектах в первом полугодии снизилось на рекордные 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Число аварий на опасных производственных объектах в первом полугодии снизилось на рекордные 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре

"Общее количество аварий за первое полугодие 2020 года снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число несчастных случаев со смертельным исходом на 26%", - заявили в ведомстве.

На фоне ограничений по коронавирусу из запланированных в первом полугодии 9689 проверок состоялись лишь 4128, а остальные были отменены. Уменьшение числа контрольно-надзорных мероприятий пропорционально отразилось на количестве зафиксированных нарушений. Кроме того, Ростехнадзор расширил практику замены административных штрафов предупреждениями, их было вынесено почти столько же, сколько в прошлом году, что с учётом снижения количества проверок означает прирост вдвое, говорится в сообщении.

Наибольшее снижение числа аварий зафиксировано на объектах оборонно-промышленного комплекса (-67%), нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (-55%), на подъемных сооружениях (-52%) и на объектах магистрального трубопроводного транспорта (-40%). Почти на 88% сократилось число несчастных случаев со смертельным исходом в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, на 67% – по объектам химического комплекса.

В период ограничительных мер предприятия остановили работу лишь 1% опасных производственных объектов. В случаях обнаружения серьёзных нарушений Ростехнадзор активно применял самую строгую доступную ему меру административного воздействия - приостановку эксплуатации. Одновременно был сделан особый акцент на профилактической работе, не требующей непосредственного посещения предприятий.