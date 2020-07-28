Филолог развеял самый популярный миф о мате

Появление мата в русском языке сразу после нашествия татаро-монгольского ига — это одно из самых живучих и популярных заблуждений. На самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, объяснил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий. По его словам, когда-то давно все матерные слова являлись общеупотребительными.

"В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом "хвоя" или "хворостина". Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Еще одно слово — однокоренное слову "блуждать". Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми", — рассказал радио Sputnik филолог.

Процесс превращения общеупотребительных слов в табуированные на Руси проследить очень сложно, зато хорошо видно, когда мат получил наибольшую популярность. Михаил Осадчий считает, что нынешнему состоянию языка мы обязаны революции 1917 года.

"Наибольшее распространение, наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года. Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором. Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти и укрепила мат в нашей культуре, и сделала его таким популярным", — объяснил филолог в интервью радио Sputnik.