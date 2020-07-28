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Вирусолог рассказала о новой разновидности свиного гриппа в Бразилии
Гражданам Бразилии необходимо соблюдать осторожность в связи с новой разновидностью свиного гриппа, обнаруженной в стране, заявила глава Лаборатории... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:01
бразилия
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бразилия, в мире

Вирусолог рассказала о новой разновидности свиного гриппа в Бразилии

02:01 28.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свинья. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гражданам Бразилии необходимо соблюдать осторожность в связи с новой разновидностью свиного гриппа, обнаруженной в стране, заявила глава Лаборатории респираторных вирусов и кори при институте им. Освальду Круса (FIocruz) Миралда Сикейра в интервью изданию Globo.
Ранее в пресс-релизе на сайте Fiocruz сообщалось о выявлении новой разновидности гриппа. Речь шла лишь об одном подтвержденном случае инфицирования – пациентке с симптомами гриппа, работавшей на скотобойне в муниципалитете Ибипоран (штат Парана). Проведенные исследования выявили штаммы вируса A/H1N2. Отмечалось, что речь идет о новой разновидности вируса, так как в образцах были обнаружены "генетические конфигурации, отличные от других вирусов гриппа типа A/H1N2". На настоящий момент пациентка излечилась, ей не понадобилась госпитализация.
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"С 2005 года было обнаружено 25 разновидностей гриппа A/H1N2. Однако найденная нами в Ибипоране отличается от всех остальных, ранее выявленных в мире", - подчеркнула Сикейра в интервью.
Она отметила, что в данный момент сложно определить, насколько опасна данная разновидность. Исследовательница сообщила, что у нее может быть "пандемический потенциал", однако это не означает, что она обязательно станет причиной пандемии. Она отметила, что вирусу необходимо претерпеть ряд мутаций для более простой передачи от человека к человеку.
При этом Сикейра призвала граждан соблюдать осторожность.
"Нам необходимо постоянно соблюдать полную бдительность, так как пандемии H1N1 и Sars-CoV-2 показали, насколько разрушительными могут быть респираторные вирусы… Бразилия должна быть начеку. Всегда", - подчеркнула она.
Исследовательница отметила, что вакцина против новой разновидности может быть разработана в скором времени - она не будет идеальна, но поможет избежать пандемии.
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