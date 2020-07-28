В России за сутки потушили 65 природных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2020 в России ликвидировано 65 лесных пожаров на 1 191 гектаров", - говорится в сообщении.

К 00.00 28 июля на территории РФ действовали 137 лесных пожаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовал пожар на площади 48,5 тысячи гектаров. Также 31 пожар на площади 10,9 тысячи гектаров зафиксирован в ХМАО.