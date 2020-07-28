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В России за сутки потушили 65 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров на площади более тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T01:51
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
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353
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 65 природных пожаров

01:51 28.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров на площади более тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2020 в России ликвидировано 65 лесных пожаров на 1 191 гектаров", - говорится в сообщении.
К 00.00 28 июля на территории РФ действовали 137 лесных пожаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовал пожар на площади 48,5 тысячи гектаров. Также 31 пожар на площади 10,9 тысячи гектаров зафиксирован в ХМАО.
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