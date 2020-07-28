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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575015862.html
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях зафиксировали вспышку коронавируса. Соответствующая информация содержится на официальном портале... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T02:16
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
воз
вьетнам
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РИА Новости
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353
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александр горелов, коронавирус covid-19, воз, вьетнам, ухань

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

01:46 28.07.2020 (обновлено: 02:16 28.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДананг, Вьетнам
Дананг, Вьетнам
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дананг, Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях зафиксировали вспышку коронавируса. Соответствующая информация содержится на официальном портале правительства страны.
За последние пять дней в стране зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции, два зараженных подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат пациентов с COVID-19.
В целях недопущения распространения инфекции эксперты Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, выезжающих из Дананга. Отмечается, что Министерство здравоохранения Вьетнама направило специалистов в город, чтобы помочь сдержать вспышку.
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Ситуация с коронавирусом во Вьетнаме

Первые случаи заражения коронавирусом в стране выявили еще в январе. После этого власти отменили занятия в школах, ввели социальное дистанцирование, самоизоляцию и закрыли границы. В результате введения ограничительных мер распространение коронавируса удалось сдержать.
По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Власти страны провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тысяч человек.
По словам медиков, до вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.
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Реакция Роспотребнадзора

Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. Научный центр Роспотребнадзора прежде выделил более 100 штаммов нового коронавируса, обнаруженные мутации не приводили к серьезным изменениям свойств вируса.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что поводов для паники из-за коронавируса во Вьетнаме пока нет, в России сохраняются ограничения, а определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый тип коронавируса, можно будет только после расшифровки последовательности генома вируса.
Он пояснил, что определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально.
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Пандемия коронавируса

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В середине марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже достигло 15,2 миллиона, причем в последнее время Всемирная организация здравоохранения практически ежедневно сообщает о рекордном приросте случаев заражения. Умерли за все время пандемии 628 тысяч человек.
В начале прошлой недели в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко завершились испытания вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Минобороны.
Из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.
Кроме того, на новосибирский центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний своей вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус COVID-19ВОЗВьетнамУхань
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