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Распространение нового коронавируса
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Власти бельгийской провинции ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.30 до 6.00, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T04:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
антверпен
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, бельгия, антверпен, в мире

Власти бельгийской провинции ввели комендантский час из-за коронавируса

01:46 28.07.2020 (обновлено: 04:27 28.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей СубботинБельгия
Бельгия
© РИА Новости / Сергей Субботин
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.30 до 6.00, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно, в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Комендантский час вводится с 23:30 до 6:00: в это время все должны оставаться дома, за исключением передвижений, вызванных крайней необходимостью (поездки на работу или в больницу)", - сообщает бельгийский госканал RTBF.

Все кафе и рестораны должны закрываться не позже 23.00. Временно запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. В ряде районов этой провинции также будут закрыты банкетные залы и фитнес-центры.
Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии второй волны эпидемии коронавируса. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Антверпене. На юге страны и в Брюсселе ситуация более стабильная.
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Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды на территории всей страны, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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