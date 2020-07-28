Власти бельгийской провинции ввели комендантский час из-за коронавируса

"Комендантский час вводится с 23:30 до 6:00: в это время все должны оставаться дома, за исключением передвижений, вызванных крайней необходимостью (поездки на работу или в больницу)", - сообщает бельгийский госканал RTBF .

Все кафе и рестораны должны закрываться не позже 23.00. Временно запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. В ряде районов этой провинции также будут закрыты банкетные залы и фитнес-центры.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды на территории всей страны, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200.