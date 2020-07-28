https://ria.ru/20200728/1575015822.html
Власти бельгийской провинции ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.30 до 6.00, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T01:46
2020-07-28T04:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
антверпен
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бельгия, антверпен, в мире
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости.
Власти бельгийской провинции Антверпен
ввели комендантский час с 23.30 до 6.00, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно, в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией
.
"Комендантский час вводится с 23:30 до 6:00: в это время все должны оставаться дома, за исключением передвижений, вызванных крайней необходимостью (поездки на работу или в больницу)", - сообщает бельгийский госканал RTBF.
Все кафе и рестораны должны закрываться не позже 23.00. Временно запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. В ряде районов этой провинции также будут закрыты банкетные залы и фитнес-центры.
Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии
второй волны эпидемии коронавируса. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Антверпене. На юге страны и в Брюсселе
ситуация более стабильная.
В понедельник власти Бельгии провели внеочередное заседание Совета нацбезопасности в связи с COVID-19. По итогам встречи премьер Бельгии Софе Вильмес призвала сограждан ограничить контакты и еще тщательней соблюдать меры предосторожности.
Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды на территории всей страны, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.