Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене

"Я знаю, что ваше превосходительство недовольны нынешней ситуацией, когда невинные люди умирают и получают ранения каждый день, а инфраструктура разрушается... Вы огорчены тем, что принадлежащие народу региональные ресурсы используются для разрушения, а не для развития мира и процветания. По этим причинам вы будете приветствовать справедливый мир", - цитирует издание письмо, под которым стоит подпись "ваш брат Махмуд Ахмадинежад".