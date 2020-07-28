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Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005-2013 годы) написал письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а также лидеру правящего на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T01:11
махмуд ахмадинежад
саудовская аравия
йемен
иран
в мире
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махмуд ахмадинежад, саудовская аравия, йемен, иран, в мире

Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене

01:11 28.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМахмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005-2013 годы) написал письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, а также лидеру правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малику аль-Хуси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призывая положить конец конфликту в Йемене, пишет издание New York Times со ссылкой на копию письма.
"Три письма представляют собой предложение господина Ахмадинежада о посредничестве в прекращении войны в Йемене путем создания комитета, состоящего из высокопоставленных лиц со всего мира", - пишет газета.
Издание отмечает, что удивителен сам факт того, что Ахмадинежад написал письмо наследному принцу Саудовской Аравии, так как Эр-Рияд является "самым ярым противником" Ирана в регионе.
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"Я знаю, что ваше превосходительство недовольны нынешней ситуацией, когда невинные люди умирают и получают ранения каждый день, а инфраструктура разрушается... Вы огорчены тем, что принадлежащие народу региональные ресурсы используются для разрушения, а не для развития мира и процветания. По этим причинам вы будете приветствовать справедливый мир", - цитирует издание письмо, под которым стоит подпись "ваш брат Махмуд Ахмадинежад". 
Пресс-секретарь иранской миссии в ООН Алиреза Мирюсефи преуменьшил значимость попытки Ахмадинежада к независимой дипломатии.
"Пока он остается частным лицом, его взгляды, как и многих других иранцев, на данный момент не имеют отношения к политике правительства и администрации", - сказал Мирюсефи.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ему ничего не известно о письме.
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Махмуд АхмадинежадСаудовская АравияЙеменИранВ мире
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