На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола возобновился на Поиск источника токсичного бензола возобновился на Международной космической станции после того, как российский грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС новое оборудование, сообщило НАСА

На борту "Прогресса МС-15", состыковавшегося со станцией 23 июля, находились два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.

"Экипаж провел замеры (содержания) бензола в (модулях) Destiny и "Звезда" с использованием обоих газоанализаторов", — говорится на сайте НАСА.

Бензол выявили в воздухе МКС в апреле. Как отметили в " Роскосмосе ", его концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.

Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.

В июне единственный прибор для поиска источника бензола — американский анализатор качества воздуха AQM-1 — сломался при проведении замеров в российском сегменте станции, после чего работы пришлось приостановить.