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На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
Поиск источника токсичного бензола возобновился на Международной космической станции после того, как российский грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:05
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола

01:02 28.07.2020 (обновлено: 09:05 28.07.2020)
3780
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола возобновился на Международной космической станции после того, как российский грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС новое оборудование, сообщило НАСА.
На борту "Прогресса МС-15", состыковавшегося со станцией 23 июля, находились два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.

"Экипаж провел замеры (содержания) бензола в (модулях) Destiny и "Звезда" с использованием обоих газоанализаторов", — говорится на сайте НАСА.

Бензол выявили в воздухе МКС в апреле. Как отметили в "Роскосмосе", его концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.
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27 июля, 10:04РИА Наука
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Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.
В июне единственный прибор для поиска источника бензола — американский анализатор качества воздуха AQM-1 — сломался при проведении замеров в российском сегменте станции, после чего работы пришлось приостановить.
Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Полярное сияние с борта Международной космической станции
26 июля, 05:54
Международная космическая станция (МКС)
16964113
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
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