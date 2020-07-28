На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Поиск источника токсичного бензола возобновился на Международной космической станции после того, как российский грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС новое оборудование, сообщило НАСА.
На борту "Прогресса МС-15", состыковавшегося со станцией 23 июля, находились два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.
"Экипаж провел замеры (содержания) бензола в (модулях) Destiny и "Звезда" с использованием обоих газоанализаторов", — говорится на сайте НАСА.
Бензол выявили в воздухе МКС в апреле. Как отметили в "Роскосмосе", его концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.
Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.
В июне единственный прибор для поиска источника бензола — американский анализатор качества воздуха AQM-1 — сломался при проведении замеров в российском сегменте станции, после чего работы пришлось приостановить.
Бензол — бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
26 июля, 05:54Международная космическая станция (МКС)