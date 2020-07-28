https://ria.ru/20200728/1575015324.html
Прокуроры потребовали оставить под стражей заключенную в США россиянку
Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:51
2020-07-28T12:55
россия
богдана осипова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1400x0_80_0_0_b250d4eadbf50670c8dceef8745ee9a1.jpg
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
https://ria.ru/20200426/1570590079.html
Andrej Kozakov
"Любой другой судья точно с той же вероятностью вынесет ей аналогичный или даже больший приговор, учитывая, что ее дети остаются в России", - заявил Харт.😱😨я всегда писал что только обмен поможет а по миру ездит много граждан США. Фабрикуй дела,транспортируй в Россию и потом обменивай. А вот что спит государство РФ,когда её граждане сидят без вины в США это важный вопрос.
143
Andrej Kozakov
В Сирии хватай любого американца,по делу участие в терроризме,и все обменивай. А так иногда задумываешся, нужны ли России свои граждане ?
132
27
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1400x0_80_0_0_b250d4eadbf50670c8dceef8745ee9a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_42:0:895:640_1400x0_80_0_0_083657bcd3f26dcfffa295e5a46c0fcf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_148:0:788:640_1400x0_80_0_0_de05195d7dbafd87e268a9642dcf1348.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, богдана осипова, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости.
Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США
россиянку Богдану Осипову
.
Осипова, отбывающая в США семилетний срок за похищение собственного ребенка, ранее попросила суд отпустить ее под домашний арест на время рассмотрения апелляции по делу из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья.
Как утверждается в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт, у Осиповой "есть серьезные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети остаются в России", куда она собирается вернуться.
Кроме того, как полагает прокуратура, у Осиповой нет никаких оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или даже на его смягчение.
"Любой другой судья точно с той же вероятностью вынесет ей аналогичный или даже больший приговор, учитывая, что ее дети остаются в России", — заявил Харт.
Осипова в своем ходатайстве просила отпустить ее пожить у своего отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что в тюрьме, где она содержится, много заболевших COVID-19. Ее американский паспорт просрочен, российский — утерян, причем Осипова заявляет, что российское консульство согласно гарантировать невыдачу ей нового документа, если ее отпустят под домашний арест. Она также жалуется на ряд заболеваний, которые прокуроры в своем девятистраничном ходатайстве никак не упомянули.
Россиянка покинула США с ребенком, рожденным от Брайана Мобли, в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Американский суд предоставил Мобли безраздельное опекунство над детьми.
В 2017-м Осипова вернулась в Соединенные Штаты, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и ее задержали. Суд приговорил ее к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, кроме того, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.