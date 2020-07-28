Прокуроры потребовали оставить под стражей заключенную в США россиянку

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову

Осипова, отбывающая в США семилетний срок за похищение собственного ребенка, ранее попросила суд отпустить ее под домашний арест на время рассмотрения апелляции по делу из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья.

Как утверждается в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт, у Осиповой "есть серьезные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети остаются в России", куда она собирается вернуться.

Кроме того, как полагает прокуратура, у Осиповой нет никаких оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или даже на его смягчение.

"Любой другой судья точно с той же вероятностью вынесет ей аналогичный или даже больший приговор, учитывая, что ее дети остаются в России", — заявил Харт.

Осипова в своем ходатайстве просила отпустить ее пожить у своего отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что в тюрьме, где она содержится, много заболевших COVID-19. Ее американский паспорт просрочен, российский — утерян, причем Осипова заявляет, что российское консульство согласно гарантировать невыдачу ей нового документа, если ее отпустят под домашний арест. Она также жалуется на ряд заболеваний, которые прокуроры в своем девятистраничном ходатайстве никак не упомянули.

Россиянка покинула США с ребенком, рожденным от Брайана Мобли, в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Американский суд предоставил Мобли безраздельное опекунство над детьми.