В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 23 284 новых случая заболевания и 614 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 24 578 и 555 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 442 375 случаев заражения, 87 618 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.