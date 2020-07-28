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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек, сообщает... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

00:21 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 23 284 новых случая заболевания и 614 летальных исходов.
Днем ранее эти показатели составляли 24 578 и 555 соответственно.
За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 442 375 случаев заражения, 87 618 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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