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Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет своего пика 28 июля, несколько дней на небе можно будет наблюдать порядка 16 метеоров в час, но увидеть их... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:15
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россия, фаина рублева, общество

Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды

00:15 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока
Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет своего пика 28 июля, несколько дней на небе можно будет наблюдать порядка 16 метеоров в час, но увидеть их смогут лишь самые терпеливые, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Это не очень интенсивный, довольно слабый поток. Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение … люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба. Но это не так, и в лоб мы их не увидим, лучше всего боковым зрением наблюдать, тут тоже нужна определенная сноровка", - сказала Рублева.
По ее словам, сейчас не лучшее время, чтобы наблюдать метеорные потоки – погода слишком изменчивая, а Луна находится в фазе, близкой к новолунию. Тем же, кто все-таки собирается попробовать отыскать на ночном небе "падающие звезды", научный директор посоветовала уехать из города куда-нибудь, где практически нет "цивилизации". Электрический свет населенных пунктов создает засветку и сильно портит наблюдения за астрономическими событиями.
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"Наблюдать лучше всего, если это вечером, в восточной стороне. Солнце уходит на запад, и там еще долгое время после захода Солнца зарево, мы говорим, что это вечерняя заря. А вот в восточной стороне уже довольно темно, и там можно на более темном небе вот такие явления наблюдать", - отметила Рублева.
Она также рассказала, что поток дельта-Аквариды предположительно вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Радиант, то есть точка, из которой как бы появляются метеоры на ночном небе, расположен в созвездии Водолея.
Кроме того, Рублева напомнила, что метеорные потоки, которые в обиходе называют "звездопадами" и "звездными дождями", никакого отношения к настоящим звездам не имеют.
"Иногда интенсивность потока становится так велика, что за ночь видны сотни вспышек. И в течение какого-то времени, если бы это падали звезды, то они бы уже все упали, и ни одной звезды на небе не осталось бы", - сказала она.
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