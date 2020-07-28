Исследование: после пандемии COVID-19 повысится эффективность портов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пандемия Пандемия COVID-19 даст импульс повышению эффективности морских портов, хотя последствия кризиса, вызванного коронавирусом, пока неясны, следует из исследования консалтинговой компании PwC, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Последствия COVID-19 пока неясны, но пандемия даст импульс повышению эффективности портов... Весьма вероятно, что часть инвестиционных возможностей, описанных в данном исследовании, не будет реализована или будет реализована позднее. Однако анализируемые устойчивые тенденции и ожидаемые перспективные направления развития могут получить новый толчок к развитию под влиянием вызовов, с которыми сталкивается отрасль", - говорится в исследовании.

"В целом общий затяжной кризис в любой отрасли ускоряет, с одной стороны, отмирание неэффективных подходов, а с другой – развитие прогрессивных технологий и тенденций. Именно поэтому для понимания влияния COVID-19 на портовую отрасль стоит в первую очередь обратить внимание на тренды развития отрасли. С большой степенью вероятности то, что считалось перспективой долгосрочного периода, приблизится и станет реальностью не завтрашнего, а сегодняшнего дня", - добавляют аналитики.

PwC отмечает, что ключевыми трендами портовой отрасли, на которых в первую очередь может сказаться COVID-19, являются развитие международных коридоров, диверсификация цепочек поставок, инвестиции в порты Восточной и Центральной Европы и вертикальная интеграция различных участников логистической цепочки.

Кроме того, среди таких тенденций аналитики называют развитие гибридных компаний, владеющих перевозчиками и портовыми терминалами и инвестирующих в наземную инфраструктуру и сухие порты, а также увеличение требований к портам в части устойчивого развития, в том числе "относительно эффективности взаимодействия портового сообщества".