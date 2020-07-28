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Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
Создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось, но с учетом значительного влияния государства на совокупный спрос продукции... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:30
россия
счетная палата рф
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, счетная палата рф, экономика

Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок

00:30 28.07.2020
61
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось, но с учетом значительного влияния государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики появляются потенциальные возможности для стимулирования и обеспечения экономического роста, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проведенного анализа.
"Мы видим, что на практике создать эффективную систему регулирования всего "жизненного цикла" закупок так и не удалось. Функционирование контрактной системы сосредоточено в основном в рамках закупочных процедур, что по сути не сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на основе закона № 94", - сообщил аудитор Алексей Каульбарс.
Проверка показала, что с 2014 по 2019 год удельный вес государственных и корпоративных закупок в среднем составлял 31% ВВП. В 2019 году общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ равнялся 31,6 триллиона рублей, или почти 29% ВВП. По словам аудитора, это свидетельствует о значительном влиянии государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики и о наличии больших потенциальных возможностей для его стимулирования в целях социально-экономического развития и обеспечения экономического роста.
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При этом ведомство полагает, что потенциал контрактной системы в полном объеме пока не раскрыт. Система государственных закупок по-прежнему характеризуется преобладанием неконкурентных способов закупок (около 70%), неизменным уровнем конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверием участников рынка. Для дальнейшего развития системы не хватает качественных критериев оценки эффективности закупок. Опрос, который провел институт анализа предприятий рынка Высшей школы экономики, показал, что заказчики и поставщики иначе подходят к оценке эффективности, нежели регуляторы.
"Большинство участников считают закупку эффективной, если по ее результатам поставлен качественный товар и контракт исполнен в срок. При этом показатели высокой конкуренции и значительной экономии, которые являются главными критериями эффективности для государственных органов, считает значимыми относительно небольшое число участников", - привел данные опроса Каульбарс.
Также проверка установила, что практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связаны с обоснованием цены. В 2019 году почти половина финансовых нарушений, допущенных при закупках в рамках 44-ФЗ, приходится на нарушения при обосновании НМЦК (начальная максимальная цена контракта). Кроме того, в ведомстве указали на необходимость совершенствования единой информационной системы в сфере закупок и напомнило о проблемах с достоверностью размещаемой информации о закупках.
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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