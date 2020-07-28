Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575009518.html
Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах". Это уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам. В чем суть... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:00
криптовалюта
блокчейн
биткоин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151385/28/1513852811_0:156:3085:1891_1400x0_80_0_0_ed95bff71b5d11aa2895783426ac1238.jpg
https://ria.ru/20200726/1574952998.html
https://ria.ru/20200716/1574418030.html
https://ria.ru/20200219/1564973993.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151385/28/1513852811_0:156:3085:1891_1400x0_80_0_0_ed95bff71b5d11aa2895783426ac1238.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151385/28/1513852811_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_facc533ad6c65e3c0dc858db315f330e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151385/28/1513852811_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_da9538b8a35aa102d186dbb56bb3e1e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криптовалюта, блокчейн, биткоин, экономика

Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту

08:00 28.07.2020
5655
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах". Это уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам. В чем суть утвержденного парламентом документа и какие будут последствия — в материале РИА Новости.

О чем речь

Закон разрешает сделки с криптовалютой и использование ее для сбережений и инвестиций. Однако приобретать товары и услуги нельзя. Под запретом и реклама платежей цифровыми деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.
Почему такие ограничения? Традиционные платежные средства, эмитентом которых выступает Центробанк, обеспечены всеми активами государства, управляются им же, а потому стоимость национальной валюты, ее стабильность и покупательную способность можно прогнозировать.
Цифровая же валюта (так называемые коины) не обладает этими качествами, поскольку не имеет эмиссионного центра (биткоин) или этот центр не обладает достаточными активами для безусловной ответственности перед любым лицом, предъявившим коин к оплате, пояснил РИА Новости Андрей Шевченко, партнер юридической компании "Можно".

Такая ситуация порождает высокие риски, и именно поэтому ни одно государство не допускает криптовалюту к официальным расчетам.

Однако инвестировать в коины не возбраняется, более того — они все интереснее в качестве полноценного финансового актива. Закон о ЦФА как раз регулирует этот рынок.
Криптовалюта биткоин
26 июля, 22:57
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч

Инвестиции и расчеты

Криптовалюту используют по-разному: и для инвестиций, и для уклонения от финансового мониторинга, и для приобретения нелегальных товаров. Благодаря новым регуляторным мерам серая зона постепенно будет сужаться.
Основные держатели цифровых денег — инвесторы, стремящиеся приумножить капитал за счет длительного хранения биткоина (либо другой валюты) или спекуляции на его цене (частая покупка — продажа).
"Ведущие инвестиционные дома советуют клиентам вложить порядка пяти процентов средств в биткоины. Эта наиболее ликвидная криптовалюта, у нее низкая корреляция с другими финансовыми активами, что сглаживает общую волатильность портфеля", — указывает Михаил Якунин, заместитель декана экономического факультета университета "Синергия".

Компании применяют биткоин или другую криптовалюту для трансграничных расчетов — в первую очередь это "стабильные монеты" (стейблкоины), чей курс привязан к доллару, в основном в пропорции 1:1. Комиссия за такой перевод с конвертацией — три-четыре процента — приемлемая цена за отсутствие мониторинга со стороны государства.

Цифровые финансовые активы — это имущество в электронной форме, а именно криптовалюта и токены. Токен отличается тем, что базируется не на собственном блокчейне, а на широко известном (к примеру, Ethereum).
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
16 июля, 07:39
Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России
Каждый вид актива воплощает ту или иную экономическую сущность. Например, Utility-токены (служебные токены) не привязаны к механизмам ценных бумаг, они нужны для оплаты комиссий или доступа к определенным платформам.
"Токены на основе ценных бумаг — для инвестиций", — объясняет Александр Зайцев, сооснователь и CEO приложения для управления инвестициями Raison.ai. Токены вообще для расчетов обычно не используют.

ЦФА — это имущество

То, что закон признал цифровые финансовые активы имуществом, — главная инновация, отмечают эксперты.
"В последние годы участились случаи мошенничества, когда различные финансовые пирамиды принимали средства населения в виде криптовалют, что фактически помогало им избегать ответственности", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Теперь от таких мошенников будет защита.
Другой аспект: поскольку ЦФА — это имущество, на него можно налагать взыскание при банкротстве, а также бороться с отмыванием денег и коррупционными сделками. Все операции с криптовалютой и токенами становятся прозрачными, препятствуя мошенничеству в Сети.
Дата-центр
19 февраля, 16:30
Депозитарий в России вошел в рейтинг компаний, использующих блокчейн

Купля-продажа

Выпуск и учет ЦФА будет осуществляться в рамках специальных информационных систем. Право выпуска цифровых финансовых активов предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Но для этого нужно подготовить пакет документов: свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (юридического лица), характеристику ЦФА, условия выпуска и т. п.

Приобретать цифровые финансовые активы — как в России, так и за рубежом — могут ИП, юридические и физические лица. Продажа — через "оператора обмена ЦФА" с уставным капиталом не менее 50 миллионов рублей.

Для обмена токенов на рубли или иностранную валюту — биржи и локальные обменные пункты. Здесь никаких отличий от классических инвестиций: покупатель и продавец так же договариваются и оформляют сделку, поясняют эксперты.
Легализация ЦФА — это в первую очередь подспорье бизнесу. Ниже затраты на документооборот, выше скорость сделок — за счет отсутствия контрагентов. Больше гарантий безопасности средств, поскольку операции проводятся в распределенном реестре, который почти невозможно взломать. Также новый закон упростит компаниям привлечение капитала за счет эмиссий токенов.
Регулирование рынка ЦФА снизит риски и защитит инвесторов от необоснованных потерь. Наконец, то, что серая зона сойдет на нет, — для государства пусть и небольшая, но прибавка в налоговых доходах.
47520330
Обсудить 5
криптовалютаблокчейнбиткоинЭкономика
Рекомендуем
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Кергеленские острова
Все стабильно. Где на Земле прямо сейчас рождаются новые континенты
Вид на село Чахдина
"Дою коров, варю сыр". История переезда из города в заброшенное село
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Ученица центра социальной реабилитации
Особенных детей в ХМАО реабилитируют с помощью спорта и творчества
Отдыхающие в парке
Змеиный танец: что делать, если встретил змею в городе
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
П/к, посвященная старту нового сезона в Московском государственном цирке
Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в Большом Московском цирке
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Кадр из фильма Марафон желаний
За сбычу мечт: как правильно загадывать желания
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния