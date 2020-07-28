Все стабильно. Где на Земле прямо сейчас рождаются новые континенты

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Континенты, какими мы их знаем, образовались более трех миллиардов лет назад. Этому способствовала бурная переплавка мантии планеты. Примерно такой же процесс происходит в наши дни на юге Индийского океана. Где и как могут формироваться материки — в материале РИА Новости.
У Южного полюса жарко
Земля — единственная планета в Солнечной системе с возвышающимися над океанами континентами. Земная кора подвижная, ее плиты смещаются на несколько миллиметров в год. Там, где океанская плита погружается в мантию и переплавляется, происходит наращивание материков.
Очень древние гранитные массивы континентов уходят вглубь на 30-40 километров. Считается, что это результат переработки мантийных магматических расплавов, внедрявшихся в молодую земную кору. Когда она стала остывать, в ней выделились плиты, началось их движение, и менее плотные участки, содержащие много кремния, всплыли. Это произошло примерно три миллиарда лет назад, утверждают ученые из Великобритании и Норвегии, изучившие соотношение изотопов рубидия и стронция в образцах континентальных пород.
Возможно ли подобное сейчас? Исследователи из Франции и Австралии полагают, что обнаружили зачаточный континент в Индийском океане. Это архипелаг Кергелен на границе с Южным океаном — самое изолированное место на планете. Его острова образовались из вулканической базальтовой лавы. Однако есть странность: комплекс щелочных пород сиенитов, которыми как раз прирастают континенты.
Ученые показали, что внедрение сиенитов Кергеленского архипелага началось 11 миллионов лет назад и длилось 3,7 миллиона лет. Геологическая структура там похожа на континентальные плутоны — большие массивы магматического расплава, такие как Хибинский на Кольском полуострове.
© Фото : Michel de Saint BlanquatИнтрузия сиенита (серая) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры. Это похоже на континентальные плутоны
Интрузия сиенита (серая) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры. Это похоже на континентальные плутоны
Внутренний разрыв
Другой способ формирования нового континента — это раскол старого. Таких мест на планете несколько. Самое известное — Восточно-Африканская рифтовая долина протяженностью три тысячи километров. Это выход на поверхность глубинного разлома земной коры, буквально отрывающего от Африки кусок суши.
У рифта нередки сильные землетрясения, есть активные вулканы. Это свидетельствует о подвижках коры. Так разошлись Африка и Южная Америка более ста миллионов лет назад. Между ними возникла тонкая базальтовая кора, заполненная водой, — Атлантический океан.
Геологи уверены, что Африку разрывает поднимающаяся из глубин мантии гигантская раскаленная капля вещества — плюм. Новый континент возникнет примерно через десять миллионов лет.
Потерянный молодой континент
Новая Зеландия и Новая Каледония находятся в Южном океане восточнее Австралии, но ученые никогда не рассматривали их как части одного целого. Что же это такое? Накопленные с XIX века научные данные позволили предположить, что это надводные части самостоятельного континента. В 1995 году даже предложили название — Зеландия.
Зеландия соответствует всем четырем критериям континентов, полагают авторы гипотезы. Во-первых, этот участок суши высокий — поднимается над океаническим дном примерно на тысячу метров. Единственная особенность — протяженный и пологий морской шельф, за счет чего почти 95 процентов суши оказалось под водой.
Второе условие — очень древние метаморфические горные породы, из которых состоят кратоны, платформы, старые горные пояса (вроде Уральских гор). В Зеландии их пока не нашли. Самые древние породы там — кембрийского периода, возрастом примерно пятьсот миллионов лет, и куски мантийного вещества, образованные 2,7 миллиарда лет.
Толщина земной коры под Зеландией — от десяти до тридцати километров. В океанах — максимум семь. Кроме того, Новая Зеландия четко отделена от Австралии океанской корой, разломами, то есть между ними нет геологической преемственности.
© Stagpoole / Smith and Sandwell (1997)Новая Зеландия и Новая Каледония — части гипотетического континента Зеландия
© Stagpoole / Smith and Sandwell (1997)
Новая Зеландия и Новая Каледония — части гипотетического континента Зеландия