Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1575005097.html
В Лондоне после четырехмесячного перерыва открылась Тейт Модерн
Галерея Тейт Модерн открылась в Лондоне после четырехмесячного перерыв, сообщает Londonist. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:15
культура
новости культуры
музеи
энди уорхол (андрей вархола)
лондон
ливерпуль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003684_0:190:3077:1921_1400x0_80_0_0_d5cbb1a29ad4b9d2fac9bf3215fe28cd.jpg
https://ria.ru/20200727/1574953756.html
лондон
ливерпуль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003684_0:190:3077:1921_1400x0_80_0_0_d5cbb1a29ad4b9d2fac9bf3215fe28cd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003684_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_b0ae2142afa09c05613dfccdad67eec5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575003684_990:0:3037:2047_1400x0_80_0_0_457e8a7dd6870f339691fea5a11d7e6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, энди уорхол (андрей вархола), лондон, ливерпуль

В Лондоне после четырехмесячного перерыва открылась Тейт Модерн

06:15 28.07.2020
328
© AFP 2020 / Daniel Leal-OlivasПортреты Мика Джаггера и Дебби Харри работы Энди Уорхола в лондонской галерее Тейт Модерн
Портреты Мика Джаггера и Дебби Харри работы Энди Уорхола в лондонской галерее Тейт Модерн
© AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Галерея Тейт Модерн открылась в Лондоне после четырехмесячного перерыв, сообщает Londonist.
В самый посещаемый музей Лондона (наряду с Британским) теперь можно прийти, только заранее купив билет в интернете. Посетители обязаны быть в масках и ходить по строго определенному маршруту.
Внутрь пока пускают только местных жителей, не имевших контактов с иностранцами, которые обычно составляют более половины от общего числа посетителей музея, которому в мае исполнилось 20 лет.
Для широкой публики открыта не только постоянная коллекция, но и выставка Энди Уорхола, которая успела проработать всего пять дней до начала карантина. Ее решено было продлить до 15 ноября.
Наряду с Тейт Модерн открылись также Тейт (Tate Britain), Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс в графстве Корнуолл.
В Тейт можно увидеть выставку Обри Бердслея до 20 сентября.
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
27 июля, 00:18Распространение нового коронавируса
В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
400000
КультураНовости культурыМузеиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)ЛондонЛиверпуль
Рекомендуем
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили более 600 случаев COVID-19
Сыр
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон официально стали почетными гражданами Греции
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
Эксперт назвал 12 вещей, необходимых для путешествий на автомобиле
Наджиб Тун Разак
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью
Гроза
СМИ: в Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии
Девушка в новом автомобиле
Эксперт: пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж автомобилей
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Побережье города Манджера, Австралия
Женщина нашла на пляже необычных существ
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве
Глава "Пятерочки" рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети
Сцена из спектакля
В Японии разработали проект "выживания" театра за счет высоких технологий
Самолет Ан-2
Сведения очевидцев о пропавшем Ан-2 в Бурятии пока не подтвердились
Скорая помощь в Сирии
"Врачи без границ" обеспокоены ухудшением ситуации с COVID-19 в Сирии
Вид на Боготу
Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния