https://ria.ru/20200728/1575005097.html
В Лондоне после четырехмесячного перерыва открылась Тейт Модерн
Галерея Тейт Модерн открылась в Лондоне после четырехмесячного перерыв, сообщает Londonist. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T06:15
2020-07-28T06:15
культура
новости культуры
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энди уорхол (андрей вархола)
лондон
ливерпуль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, энди уорхол (андрей вархола), лондон, ливерпуль
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости
. Галерея Тейт Модерн открылась в Лондоне после четырехмесячного перерыв, сообщает
Londonist.
В самый посещаемый музей Лондона (наряду с Британским) теперь можно прийти, только заранее купив билет в интернете. Посетители обязаны быть в масках и ходить по строго определенному маршруту.
Внутрь пока пускают только местных жителей, не имевших контактов с иностранцами, которые обычно составляют более половины от общего числа посетителей музея, которому в мае исполнилось 20 лет.
Для широкой публики открыта не только постоянная коллекция, но и выставка Энди Уорхола, которая успела проработать всего пять дней до начала карантина. Ее решено было продлить до 15 ноября.
Наряду с Тейт Модерн открылись также Тейт (Tate Britain), Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс в графстве Корнуолл.
В Тейт можно увидеть выставку Обри Бердслея до 20 сентября.