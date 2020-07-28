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Украина встала в неудобную позу
Владимир Зеленский после довольно длительного перерыва позвонил Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых лидерами 9... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:00
россия
донецкая народная республика
петр порошенко
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владимир зеленский
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Неудобная поза, для нормальных людей неудобна. А для них это норма жизни. Они как бы говорят - возьмите меня как хотите.... Народ такой.
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Почему неудобную? Это поза сближает Украину с ЕС
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россия
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575005626_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_241e1a8ded8d64b3fc87bb7bc26dfd13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донецкая народная республика, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, ангела меркель, авторы

Украина встала в неудобную позу

08:00 28.07.2020
42358
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Владимир Зеленский после довольно длительного перерыва позвонил Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых лидерами 9 декабря 2019 года в рамках "нормандского формата", а также поприветствовали достижение соглашения о полном прекращении огня в Донбассе в рамках Контактной группы — эта информация присутствует на сайтах обоих президентов.
В остальном акценты расходятся.
На сайте украинского президента внимание уделено традиционной для Зеленского теме обмена удерживаемыми лицами. И довольно неожиданно упомянуто обсуждение законопроектов (почему-то названных законами) о децентрализации и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.
А вот на сайте Кремля акцент сделан на том, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. И выражена озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о необходимости пересмотра соглашений.
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Если заявления — это всего лишь слова (противоречащие друг другу заявления представители украинской власти делают уже почти шесть лет), то отмена противоречащего "Минску" постановления Рады выглядит малореальной. Особенно в условиях, когда Зеленского партия войны обвиняет в "зраде" даже за подписание очередного соглашения о прекращении огня.
Показательно, что и договоренность о прекращении огня, и звонок Владимиру Путину состоялись через несколько дней после публичного обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому. Дело тут вряд ли в том, что Зеленский испугался за свою жизнь. Скорее в его окружении правильно восприняли это обращение как открытый сигнал о том, что Россия готова перейти к новому формату взаимоотношений с недоговороспособной украинской властью. При этом сам Зеленский, блефовавший переходом к "плану Б" в случае, если Минские соглашения не будут выполнены до конца 2020 года, разумеется, никакого альтернативного плана не имел и не имеет.

А тут еще и перестала работать одна из спасительных для рейтинга Зеленского соломинок — встреча лидеров в "нормандском формате". От таковой без выполнения решений прошлой встречи не только наотрез отказалась Россия, идея ее проведения не нашла особой поддержки в Берлине и Париже.

А эта встреча в канун октябрьских местных выборов теряющему рейтинг Зеленскому жизненно необходима.
Природа демонстративных, но пока отнюдь не необратимых шагов украинской власти по прекращению огня, упоминанию обсуждения законопроектов и т. п. кроется именно в этом.
Но вот одобренное 15 июля Верховной радой постановление, в котором местные выборы в стране назначены на 25 октября 2020 года, на данный момент выглядит именно как необратимое решение — оно было принято конституционным большинством в 326 голосов.
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Согласно этому документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав состоятся 25 октября, но: "кроме определенных пунктами 2 и 3 постановления".
В упомянутых пунктах постановления указано, что аналогичные выборы "на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся".
А пункте 4 определены пять условий, при выполнении которых будут назначены выборы в Крыму и неподконтрольном Донбассе:
— прекращение временной оккупации и военной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;
— восстановление полного контроля Украины над государственной границей;
— разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, действующих на временно оккупированных территориях Украины;
— восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;
— обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях, создающее возможности для соблюдения стандартов проведения выборов ОБСЕ.
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Разумеется, в отношении Крыма эти условия выглядят как мантры и "Минска-2" никак не касаются. Но вот в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не заметить противоречия обязательствам Украины, взятым в рамках "Минска-2", очень сложно.
С момента подписания соглашений прошло пять с половиной лет, и уже, наверное, даже слепоглухонемым известны их основные положения и последовательность действий сторон. Соглашения не предполагают роспуска и разоружения вооруженных формирований непризнанных ДНР и ЛНР до выборов на их территории. Граница должна быть передана под контроль Киева после завершения процесса голосования и закрепления особого статуса территорий в Конституции Украины. После чего из Донбасса и должны быть выведены иностранные воинские формирования, военная техника и наемники, а также должно произойти "разоружение всех незаконных групп".
В принципе, эти соглашения, включая конституционную реформу, должны были быть реализованы еще в 2015-м. Из недавно обнародованного на Украине телефонного разговора президентов Путина и Порошенко, который состоялся 30 апреля 2015 года, следует, что украинская сторона даже вроде бы собиралась Минские соглашения выполнять.

Однако уже с лета 2015-го целями украинских властей — видимо, не без подсказки из Вашингтона — стало затягивание процесса достижения мира и реинтеграции и одновременное использование самого факта невыполнения Минских соглашений для продления санкций против России.

И именно летом 2015 года, а точнее 17 июля, Верховная рада Украины впервые приняла постановление, суть которого прямо противоречила Минским соглашениям. В постановлении о назначении и проведении местных выборов 25 октября 2015-го содержатся те же условия для проведения выборов, что и в принятом 15 июля этого года.
Правда, тогда этот факт не привлек внимания ни политиков, ни журналистов — на всех уровнях обсуждали возможность проведения в ЛДНР самостоятельных, не согласованных с Украиной и ее законодательством выборов, что противоречило бы соглашениям. Происходило это на фоне заверений высших должностных лиц Украины о приверженности их выполнению и даже просьб об их продлении на следующий год.
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С тех пор кое-что изменилось. Минские соглашения по умолчанию стали бессрочными. Высшие должностные лица Украины хоть и продолжают нехотя заявлять о приверженности Минскому процессу, но одновременно обращаются к участникам "нормандской четверки" с просьбами об их пересмотре. Прямо говорят об отказе от ряда положений — прежде всего относительно передачи контроля над границей. Разглагольствуют о том, что соглашения были подписаны в рамках военного поражения, подразумевая отчего-то, что уж сегодня-то Украина является победителем.
Но тем временем в разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, состоявшемся 15 июля, заявления официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Комплекса мер едва ли не впервые удостоились негативной оценки обеих сторон.

И вот в этих изменившихся условиях Верховная рада решила повторить финт 2015 года с утверждением непредусмотренных Минскими соглашениями условий.

Но на этот раз он не только не остался незамеченным, Украина нарвалась на обвинение в прямом нарушении "Минска". И поскольку шансы Зеленского решить эту проблему крайне малы, выходит, что принятие данного постановления поставило весь дальнейший ход "нормандского процесса" в зависимость от доброй воли России и от желания Берлина и Парижа закрывать глаза на саботаж со стороны Киева.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАнгела МеркельАвторы
Популярные комментарии
Неудобная поза, для нормальных людей неудобна. А для них это норма жизни. Они как бы говорят - возьмите меня как хотите.... Народ такой.
28 июля, 08:38
Арсений Новиков
8114210118
Почему неудобную? Это поза сближает Украину с ЕС
28 июля, 08:08
oostrov.s.d
455000084
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