Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575004508.html
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
"Японцы наших бьют" — так отреагировали на новую американскую компьютерную игру некоторые китайские патриоты. Другие патриоты посоветовали соотечественникам... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:00
россия
китай
азия
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575004212_287:0:1732:813_1400x0_80_0_0_7f5b4e74386d634cb3a2e1b95d17e718.jpg
https://ria.ru/20150407/1057074274.html
https://ria.ru/20200610/1572712218.html
https://ria.ru/20191113/1560810249.html
Конечно наши. Мы же потомки скитов. С китайцами то есть изначально ))
30
11
россия
китай
азия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575004212_287:0:1732:813_1400x0_80_0_0_7f5b4e74386d634cb3a2e1b95d17e718.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575004212_458:0:1542:813_1400x0_80_0_0_5b0673d301c18dbba2456094d720eaf6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575004212_646:0:1459:813_1400x0_80_0_0_2f745ab111434bb165c495387ecf8f9b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, азия, авторы

"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы

08:00 28.07.2020
19039
© Sucker Punch Productions (2017) Кадр из трейлера к игре "Призрак Цусимы"
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
© Sucker Punch Productions (2017)
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
"Японцы наших бьют" — так отреагировали на новую американскую компьютерную игру некоторые китайские патриоты. Другие патриоты посоветовали соотечественникам разработать свою игру, в которой "наши" бьют японцев, оккупировавших часть Китая во Вторую мировую.
История, с одной стороны, вроде бы и смешная, потому что "битье наших" в этой игре происходит в 1274 году: нашли о чем волноваться. А с другой стороны, это же интересно — посмотреть, кого считают "своими" и "чужими" в Китае, не последней стране мира. И кто "наши" для нас, россиян, и не оказываются ли это одни и те же исторические народы.
Что тут важно: речь об абсолютно спонтанной интернет-реакции обычных геймеров, без каких-либо следов официальных пропагандистских усилий со стороны Пекина. Но такие реакции обычно возникают как результат долгих столетий развития национальной культуры, так что исторические воззрения публики — это очень серьезно, в том числе для сегодняшней политики.
Теперь главное: "наши" для части китайских геймеров — это монголы. Игра называется "Призрак Цусимы", тот самый призрак — это одинокий и неуловимый самурай, воюющий с монголами, захватившими остров Цусима в порядке подготовки десанта в прочую Японию. Эпизод вполне реальный, десант организовывал внук Чингисхана Хубилай. Монголы захватили до этого весь Китай с учреждением там династии Юань (1271-1368). Боевые действия на острове были, хотя и без особых успехов для японцев. Захват же всей Японии, как известно, сорвали тайфуны "Камикадзе" ("Божественный ветер"), дважды разметавшие флот Хубилая.
Картина японского художника Кикуси Йосаи, посвященная священному ветру - камикадзе
7 апреля 2015, 11:43РИА Наука
Геологи нашли следы ветров-"камикадзе", уничтоживших флот монголовМеждународная группа геологов обнаружила в отложениях песков на дне одного из японских озер следы мощных тайфунов, предположительно уничтоживших войско и корабли монгольского императора на пути к Японии.
Но при чем здесь сегодняшние китайцы, часть которых не хочет сидеть за компьютером в роли самурая, охотящегося на очень страшных на вид монголов? Последние ведь перед этим оккупировали Китай точно так же, как это сделали сами японцы в XX веке. То есть этот самурай, враг врага и агрессора, должен быть "нашим"?
Однако тут и начинается особый взгляд китайцев на свою историю и культуру. Во-первых, династия — это те, кто во дворце, а народ оставался китайским, успешно переваривая культуру завоевателей, подчиняя их, по сути, себе: они в итоге стали "нашими". Угнетать подданных на повседневном уровне они, кстати, не очень-то стремились. Это у европейцев (норманны в Англии или Гитлер в СССР) завоеватели с редкой последовательностью планировали уничтожить всю суть народа, включая язык оккупированных. В Азии не так.
Во-вторых, сегодняшние монголы — вполне привычные "наши" для современного китайца. В провинции Внутренняя Монголия их почти четыре миллиона человек (в Монгольской Народной Республике — 3,2 миллиона). Культура монголов для Китая — часть общей и повседневной, внутренний туризм туда по популярности уступает разве что Синьцзяну или горам и пляжам юга.
© Sucker Punch Productions (2017)Кадр из трейлера к игре "Призрак Цусимы"
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
© Sucker Punch Productions (2017)
Кадр из трейлера к игре "Призрак Цусимы"
В-третьих, японцы все равно хуже всех, это неизменный объект ненависти интернет-патриотов и просто патриотов. Наконец, во флоте Хубилая были также корейцы и китайцы, подданные династии Юань.
А нет ли очень похожего сюжета уже в российской культуре, сюжета, растянувшегося на несколько столетий? Это насчет того, в каких отношениях мы находимся если не с монголами как сегодняшней нацией, то с Ордой как частью нашего наследия.
Эпохи по этой части менялись резко. Например, так: дань давно не платим, но ордынцы — уважаемая часть нашей жизни, вот есть некий чингизид Симеон Бекбулатович, прикоснувшийся (не вполне всерьез) к трону Грозного Ивана Васильевича: ну и что тут особенного? Потомок великого хана — значит, какое-то право имеет. Но уже в следующем веке (даже до Петра) начала формироваться обращенная к Западу идея: да мы же заслонили вас от страшного общего врага, враг нас подвергал игу, он никак не наш. Нет, ваш, вы и есть Орда, отвечали нам с Запада — и сегодня это говорят.
Вид на археологические раскопки рядом с северным сегментом Великой китайской стены в монгольской степи
10 июня, 02:52Культура
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
И вот приблизительно в 70-е годы прошлого столетия Орда начала выглядеть слегка по-другому в нашей истории и культуре: появились первые дерзкие публицисты с их "посмотрите на факты, ничего себе иго, то был симбиоз и альянс, ордынцы — это тоже мы". До сих пор на эту тему ругаемся, но она в нашем общественном сознании хотя бы есть.
Чисто китайское восприятие идеи, что Орда — это тоже "наши", дало неожиданный всплеск в российской культуре в начале нынешнего столетия. Речь о ставшем уже классикой цикле романов Хольма ван Зайчика под общим названием "Евразийская симфония" и девизом "Плохих людей нет". (Зайчик, напомним, это на самом деле два питерских китаиста Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов.) Там с шутками и прибаутками обкатывается идея из разряда альтернативной истории: что было бы, если бы Орда не разрушилась, а так и продолжала бы осуществлять власть над территориями нынешних России и Китая? И был бы сегодня замечательный сплав близких, имеющих общие идеалы и культуру народов, включая русский и китайский, была бы очень привлекательная по стилю жизни сверхдержава под названием Ордусь.
© Sucker Punch Productions (2017)Кадр из трейлера к игре "Призрак Цусимы"
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
© Sucker Punch Productions (2017)
Кадр из трейлера к игре "Призрак Цусимы"
Эстетические восторги от прочтения этих жутко смешных книг не может подмочить даже более чем серьезная философия, на которой они построены: насчет того, а такие ли уж мы разные, китайцы и русские, не слишком ли многое нас объединяет? Однако если вам хочется той самой чистой философии, то стоит взглянуть на вполне серьезную статью одного из соавторов, Рыбакова, озаглавленную "Хольм ван Зайчик как зеркало русского консерватизма".
И там вы увидите, что наши два народа выработали — независимо друг от друга, хотя и с помощью общего ордынского влияния — качества, отличающие их от тоталитарных западных цивилизаций, "наперебой рвущихся простой грубой регламентацией перелопатить неправильного человека в человека принципиально иного, правильного". А Россия и Китай, поначалу "ни в малейшей степени не подозревая друг о друге и вроде бы несхожие во всем, с древности до наших дней рисуют Человека Воспитанного Творческого Деятельного Ответственного — психологически однотипно". Если же совсем коротко и просто, то, например, так: у нас и китайцев абсолютно одинаковое понимание такой штуки, как справедливость.
И Орда на острове Цусима, хоть и неправа (агрессорствует), но она наша, а глубоко симпатичный самурай — нет. Впрочем, это не главное, что нас с китайцами сближает.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
13 ноября 2019, 07:36
Межгосударственные отношения России и Китая
29243142347
Обсудить 11
РоссияКитайАзияАвторы
Популярные комментарии
Конечно наши. Мы же потомки скитов. С китайцами то есть изначально ))
28 июля, 09:02
Ярослав Погодин
9910110
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
Индийцы сжигают листы бумаги с изображением флага Китая в Лакхнау
Главные события в мире происходят не там, где мы думаем
Иван Сафронов
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
Вид на село Чахдина
"Дою коров, варю сыр". История переезда из города в заброшенное село
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что переболел COVID-19
Дети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине
Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния