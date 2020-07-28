https://ria.ru/20200728/1575002408.html
В сети стало вирусным видео ссоры льва и львицы, снятое в Индии
В Индии сняли на видео ссору и драку между львом и львицей, сообщает NDTV. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T01:49
2020-07-28T01:49
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
В Индии сняли на видео ссору и драку между львом и львицей, сообщает
NDTV.
В Гирском лесу штата Гуджарат фотограф Зубин Ашара снял на видео драку азиатских львицы и льва. На кадрах видно, что дикие кошки рычат друг на друга на глазах у туристов, стоящих поодаль. Видеозапись выложили в социальную сеть, где она стала популярной у пользователей.
В комментариях многие писали, что ссора хищников похожа на семейные разборки между супругами. Кто-то шутил, что лев пришел домой без зарплаты (добычи), а кто-то предположил, что он разозлился из-за того, что львица унизила его самим фактом разборок на глазах у посторонних.
Согласно данным правительства штата Гуджарат, в Гирском лесу увеличилась популяция азиатских львов. Сейчас на его территории проживают 674 особи. Пересчет проводится один раз в пять лет, в мае 2015 года в лесу было 523 льва.