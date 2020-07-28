https://ria.ru/20200728/1575000054.html
На побережье Франции появился уникальный эко-отель
У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:40
2020-07-28T00:40
туризм
туризм
отели
новости - туризм
бретань
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970447_0:263:1200:938_1400x0_80_0_0_b156552800b1e2dc163f628d1e6a9197.jpg
https://ria.ru/20200704/1573852842.html
бретань
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970447_0:263:1200:938_1400x0_80_0_0_b156552800b1e2dc163f628d1e6a9197.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970447_0:150:1200:1050_1400x0_80_0_0_78b51983c76e44d52237765e00767040.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574970447_0:0:1200:1200_1400x0_80_0_0_2ec93dfdaf4eada449353deb43d37d28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, отели, новости - туризм, бретань, франция
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.
У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, сообщает
Lonelyplanet.
Из него открывается панорамный вид на океан, а стеклянное дно позволяет следить за подводным миром. Изначально концепция такого отеля возникла в фильме о Джеймсе Бонде – "Шпион, который меня любил" 1977 года. Им и вдохновились создатели Anthénea.
Первый открылся в порту Требурден, на берегу Бретани. Снаружи установлено пять солнечных батарей, энергия от которых обеспечивает жизнедеятельность капсулы, вмещающей до двенадцати человек. К услугам гостей также ванные с морской водой и отдельные кухни.
Планируется, что начиная с весны 2021 года откроется еще несколько подобных эко-отелей, когда ситуация с пандемией разрешится и международное авиасообщение возобновится.
Ночь в отеле обойдется в 290 евро за номер на двоих.