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На побережье Франции появился уникальный эко-отель
У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, сообщает Lonelyplanet. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, отели, новости - туризм, бретань, франция

На побережье Франции появился уникальный эко-отель

00:40 28.07.2020
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© Фото : AnthéneaПервый в мире роскошный эко-отель класса люкс Anthénea
Первый в мире роскошный эко-отель класса люкс Anthénea
© Фото : Anthénea
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, сообщает Lonelyplanet.
Из него открывается панорамный вид на океан, а стеклянное дно позволяет следить за подводным миром. Изначально концепция такого отеля возникла в фильме о Джеймсе Бонде – "Шпион, который меня любил" 1977 года. Им и вдохновились создатели Anthénea.
Первый открылся в порту Требурден, на берегу Бретани. Снаружи установлено пять солнечных батарей, энергия от которых обеспечивает жизнедеятельность капсулы, вмещающей до двенадцати человек. К услугам гостей также ванные с морской водой и отдельные кухни.
Планируется, что начиная с весны 2021 года откроется еще несколько подобных эко-отелей, когда ситуация с пандемией разрешится и международное авиасообщение возобновится.
Ночь в отеле обойдется в 290 евро за номер на двоих.
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