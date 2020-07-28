На побережье Франции появился уникальный эко-отель

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, У берегов Бретани появился плавучий эко-отель с прозрачным дном и солнечными батареями, сообщает Lonelyplanet.

Из него открывается панорамный вид на океан, а стеклянное дно позволяет следить за подводным миром. Изначально концепция такого отеля возникла в фильме о Джеймсе Бонде – "Шпион, который меня любил" 1977 года. Им и вдохновились создатели Anthénea.

Первый открылся в порту Требурден, на берегу Бретани. Снаружи установлено пять солнечных батарей, энергия от которых обеспечивает жизнедеятельность капсулы, вмещающей до двенадцати человек. К услугам гостей также ванные с морской водой и отдельные кухни.

Планируется, что начиная с весны 2021 года откроется еще несколько подобных эко-отелей, когда ситуация с пандемией разрешится и международное авиасообщение возобновится.