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"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Давняя неприязнь, канистра бензина и зажженная спичка — 25-летняя Ольга Соколова решила отомстить подруге, к которой приревновала мужа, и ночью подожгла ее дом. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:00
волгоградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
котово
убийство
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998885_0:62:360:265_1400x0_80_0_0_77fd57e21d7456e9200e077f43fd36e6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), котово, убийство

"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом

08:00 28.07.2020
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© Фото : предоставлено потерпевшейОльга Соколова
Ольга Соколова
© Фото : предоставлено потерпевшей
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Давняя неприязнь, канистра бензина и зажженная спичка — 25-летняя Ольга Соколова решила отомстить подруге, к которой приревновала мужа, и ночью подожгла ее дом. В огне погибли отец, муж и трехлетняя дочь Ольги Курзаевой. Комиссия сочла причиной возгорания неисправную проводку, и Соколову не заподозрили. О том, как ее все же изобличили, — в материале РИА Новости.

Ночной пожар

Ночью 28 августа 2018-го в пожарную часть города Котово Волгоградской области позвонили: на окраине полыхает жилой деревянный дом. Спасатели прибыли через несколько минут, но было уже поздно. Когда пожар потушили, внутри обнаружили три обгоревших тела.
"В ту ночь я проснулась около двух часов и почувствовала сильный запах гари, — рассказывает РИА Новости пострадавшая Ольга Курзаева. — Схватила младшую дочь, которой исполнилось всего две недели, и побежала на улицу. Там меня встретил сосед Вова Соколов — он увидел пожар из окна. Не раздумывая кинулся внутрь и вытащил моего двухлетнего сына. Мы попытались спасти оставшихся, но отыскать их в дыму не смогли. Дом сгорел за считанные минуты".
© Фото : предоставлено потерпевшейОльга и Александр Курзаевы
Ольга и Александр Курзаевы
© Фото : предоставлено потерпевшей
Ольга и Александр Курзаевы
В огне погибли отец Ольги Владимир и трехлетняя дочь — их нашли в углу спальни, а также супруг Александр — он лежал в кровати: судя по всему, задохнулся во сне. Ольга получила серьезные ожоги рук, но от госпитализации отказалась.
В городе организовали для погорельцев сбор продуктов, денег, лекарств и предметов первой необходимости. Курзаеву с детьми приютили соседи, расходы на похороны взяла на себя местная администрация. Проститься с погибшими пришли сотни людей. Среди них был и Владимир Соколов с 23-летней женой Ольгой.

Год ожидания

Причиной пожара назвали неисправную проводку. Однако сотрудники МЧС и СК назначили несколько экспертиз.
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"Версия с проводкой у меня сразу вызвала большие сомнения, потому что возгорание началось в другой части дома — у входной двери, — вспоминает пострадавшая. — Мысль об умышленном поджоге тоже в голову не приходила: мы жили мирно, ни с кем не ссорились. Не верилось и в неосторожное обращение с огнем — муж и дети в тот момент спали".
Вопросы возникли и у следствия. Через год, в июле 2019-го, соседа Курзаевых Владимира отправили в колонию за кражу овец, а вскоре задержали его супругу Ольгу — по подозрению в поджоге дома. Ее обвинили в убийстве трех человек, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении чужого имущества.
По данным СК, в тот вечер Соколова много выпила, поссорилась с мужем. Приревновав его к многодетной соседке, пробралась к дому Курзаевых, облила входную дверь бензином и бросила спичку. Экспертиза однозначно показала: источник возгорания — горючее вещество.
© Фото : предоставлено потерпевшейОльга вместе с дочкой за год до трагедии
Ольга вместе с дочкой за год до трагедии
© Фото : предоставлено потерпевшей
Ольга вместе с дочкой за год до трагедии
"Муж Соколовой был в курсе, — уверена Ольга Курзаева. — Но молчал, а заговорил, лишь когда сам угодил за решетку. После задержания Ольга во всем созналась и написала явку с повинной".

Убийственная ревность

Курзаева знала Соколова с детства — они были родом из одного села и когда-то дружили. Там же жила и будущая супруга Владимира. После школы Курзаева переехала в Котово, вышла замуж, родила двоих детей. Семья жила небогато, но благодаря материнскому капиталу смогла приобрести небольшой деревянный домик.
Два года назад в Котово перебрались и Соколовы. Поселились рядом с давними знакомыми. Владимир перебивался случайными заработками, периодически воровал. Так, в 2017-м его осудили за грабеж, но дали полтора года условно. Супруга сидела дома с детьми и занималась хозяйством.
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"Мы жили одной большой семьей, — говорит пострадавшая. — Ходили в гости, помогали друг другу. После трагедии Ольга вела себя как ни в чем не бывало. Когда ее задержали, я не могла поверить, что она — убийца".
По словам знакомых, отношения у Соколовых были далеки от идеальных — супруги ревновали к каждому встречному: знакомому, соседу, прохожему. Любой случайно брошенный взгляд в сторону мог обернуться серьезным скандалом. Дошло до того, что Владимир не разрешал жене выходить из дома без его ведома.
"В ту ночь он в шутку сказал ей, что тесно общается со всеми девушками, живущими по соседству, — объясняет Ольга. — Кто мог знать, что эта фраза приведет к такому трагическому финалу. Соколова ведь всю жизнь была тише воды, ниже травы".
Обвиняемая полностью признала вину и подробно описала, как поджигала соседей. Но на суде вдруг от всего отказалась, заявив, что к убийству непричастна.
© Фото : предоставлено потерпевшейПриговор Соколовой огласили в день ее 25-летия
Приговор Соколовой огласили в день ее 25-летия
© Фото : предоставлено потерпевшей
Приговор Соколовой огласили в день ее 25-летия
Волгоградский областной суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы. Как сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Стародымов, Соколова намерена подать апелляцию.
"Она себя оговорила, — уверяет защитник. — Взять вину на себя ее заставил супруг. Она не исключает, что соседский дом мог поджечь он сам".
Спустя несколько месяцев Ольга Курзаева переехала с детьми в Камышин — так ей легче переносить трагедию. Соколову после случившегося она видела лишь на судебных заседаниях. Та отводила в сторону глаза и однажды произнесла: "Прости".
149158322440
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