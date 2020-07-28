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Змеиный танец: что делать, если встретил змею в городе
Пока москвичи были на самоизоляции, в городских парках выросло поколение змей, которые не боятся оказаться в черте города. Как себя вести с пресмыкающимися и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:25
хорошие новости
мосприрода
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мосприрода, москва, московская область (подмосковье)

Змеиный танец: что делать, если встретил змею в городе

07:57 28.07.2020 (обновлено: 10:25 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пока москвичи были на самоизоляции, в городских парках выросло поколение змей, которые не боятся оказаться в черте города. Как себя вести с пресмыкающимися и куда общаться, если заметили их рядом с домом, рассказали специалисты "Мосприроды".
В первую очередь важно запомнить, что коренными жителями Москвы и Подмосковья среди змей являются ужи и гадюки. Причем оба вида занесены в Красную книгу, так что их точно не стоит обижать.

Обыкновенный уж

Поискать ужей можно как минимум на 16 природных территориях столицы, среди которых парк музея-усадьбы "Царицыно", природно-исторические парки "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий" и "Серебряный бор". Если вы уже запланировали прогулки в этих парках, то не спешите все отменять, ведь эти змеи абсолютно безопасны для человека.
Ужи отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами, питаются лягушками, мышами и очень редко рыбой. К их естественным врагам можно отнести хищных птиц и некоторых млекопитающих.
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Внешней отличительной чертой у них являются характерные ярко-желтые пятна по бокам морды. При этом сама голова овальная, переход к туловищу почти не заметен, а зрачок глаз всегда округлый. Встречаются ужи и с рисунком на спине. Длина тела может достигать полутора метров.
В случае опасности ужи шипят, делают выпады в сторону, притворяются мертвыми. Кусают они в исключительных случаях, но, повторимся, яда у них нет.

Гадюка обыкновенная

Найти гадюку будет уже не так просто, этому виду присвоена первая категория редкости, обитают они в большей степени в Троицком и Новомосковском округах. Прятаться предпочитают под корнями деревьев и в других укрытиях. Питаются мелкими животными, в основном мышевидными грызунами, но птицы, лягушки и ящерицы тоже входят в их рацион.
Длина тела гадюки — около 70 сантиметров, вдоль спины может быть зигзагообразный рисунок из темных ромбов. Голова ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в туловище.
© РИА Новости / Дмитрий ДебабовГадюка греется на солнце
Гадюка греется на солнце
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Гадюка греется на солнце
При опасности гадюка сворачивает тело, угрожающе шипит и совершает броски. Кусает редко, только если человек наступает на нее либо игнорирует агрессивное поведение и близко подходит.
Если вас укусила гадюка, переместитесь в тень, наложите давящую повязку (но не жгут), пейте много воды, уменьшите нагрузку на конечность и немедленно обратитесь к врачу.

Как вести себя при встрече со змеей?

Как уверяют специалисты "Мосприроды", практически ни одна змея не будет атаковать человека первой и постарается уползти от двуногой опасности подальше. Но это не означает, что пресмыкающиеся совершенно безобидны.
Рекомендуется не приближаться к змее, не делать резких движений, не пугать и не пытаться ее трогать. Во время прогулки на природе следует внимательно смотреть под ноги, а если вы собираетесь ходить по дикой местности, лучше надеть высокую и плотную обувь.
Если вы вдруг обнаружили змею во дворе или в помещении, нужно незамедлительно позвонить в общегородской контакт-центр по телефону: +7 (495) 777-77-77.
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