Особенных детей в ХМАО реабилитируют с помощью спорта и творчества

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дерево с фрагментами пазла — символ всех организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями могут найти себе занятие по душе. Это помогает им активнее развиваться, адаптироваться к окружающим их людям и влиться в социум.

Подтверждение этому — история Светланы из Белоярского и ее пятилетнего сына Егора. Особенности развития ребенка женщина заметила, когда малышу было полтора года, а уже в три года ее сыну подтвердили диагноз и установили инвалидность.

"С этого времени мы стали посещать занятия. Положительная динамика особенно стала заметна в течение последнего года — сын стал играть с младшим братом, любит рисовать животных и растения. Егор посещает детский сад, участвует в выставках рисунков", — рассказала Светлана.

По ее словам, в ситуации с особенными детьми очень важна ранняя диагностика, так как чем раньше специалисты начинают с ними работать, тем больше шансов на успех в дальнейшем развитии.

Широкие возможности

Концепция комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями реализуется в автономном округе с 2017 года. В эту систему включено более 400 различных организаций региона, уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Так, подопечные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийске активно посещают центр адаптивного спорта. В учреждении разработаны программы, по которым в 19 муниципальных образованиях занимаются 827 человек с особенностями развития.

Один из посетителей центра — 12-летний Виктор, ученик 4-го класса ханты-мансийской школы для особенных детей. Индивидуальные занятия с тренером уже помогли ему значительно улучшить координацию движений.

Комплексное развитие доступно для югорчан не только в региональном центре или крупных городах. Например, шестилетний Радомир из поселка Междуреченский Кондинского района посещает клуб "Мастерилки" междуреченской детской библиотеки, а также детскую школу искусств по направлению "Раннее эстетическое развитие".

Помимо этого, в районном комплексном центре социального обслуживания населения он занимается адаптивной физической культурой и посещает занятия с инструктором по труду.

Мы, конечно, ездим с сыном на курсы реабилитации, но важно, что и в нашем поселке мы имеем возможность продолжать развивающие занятия на системной основе", — поделилась его мама Кристина.

Как отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры, с детьми с РАС работают педагоги, которые проходят специальную подготовку в ресурсном центре на базе одного из крупных университетов региона.

Своими руками

Некоторые жители автономного округа сами вносят значительный вклад в расширение спектра социальных услуг и возможностей для развития детей с РАС. Супруги Левковские из Урая воспитывают троих детей, один из которых имеет расстройство аутистического спектра. По их инициативе в городе был открыт семейный клуб "Мы сможем", где с 2019 года реализуется цикл программ "В царстве доброты".

В него входят театрализованные игровые представления, мастер-классы, кинолектории, развлекательные и познавательные мероприятия, информационные семинары для родителей и опекунов с привлечением специалистов комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

"Мы работаем не только с родителями таких детей, но и вообще с родителями, со школьниками, рассказываем, как правильно относиться к нашим детям. Наши встречи всегда вызывают большой интерес", — отметили супруги.

Подобные проекты, а также все учреждения, занимающиеся социализацией и интеграцией в общество детей с признаками РАС, получают широкую поддержку от властей региона.