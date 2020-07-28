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К 500-летию Тульского кремля восстанавливают центр Богородицка
В Богородицке продолжается реконструкция исторического центра к 500-летию кремля. Идет благоустройство набережной – в прошлом году на проект "Город – театр" из... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:27
500-летие тульского кремля
тульская область
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353
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500-летие тульского кремля, тульская область

К 500-летию Тульского кремля восстанавливают центр Богородицка

12:27 28.07.2020
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© Пресс-центр правительства Тульской областиРеконструкция исторического центра в Богородицке
Реконструкция исторического центра в Богородицке
© Пресс-центр правительства Тульской области
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Богородицке продолжается реконструкция исторического центра к 500-летию кремля. Идет благоустройство набережной – в прошлом году на проект "Город – театр" из федерального бюджета был выделен грант в размере 54 млн рублей, а из областного бюджета добавлено еще 15,5 млн рублей. Результат можно будет оценить с отремонтированной смотровой площадки дворца-музея.
Также к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты в усадьбе Бобринских проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы как самого дворца, так и въездной башни. Сейчас восстановленная башня впервые открыта для посетителей, сообщает пресс-служба администрации региона. В ней создана новая современная экспозиция по истории города Богородицка. При этом выставка оснащена современными мультимедийными технологиями.
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"Работа проводится комплексно. Уже осенью гости смогут насладиться обновленным центром Богородицка", – подчеркнул глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.
Сейчас ведется благоустройство плотины, на которой появятся трибуны, теневые навесы с качелями и шахматными столами, детская зона. На прогулочной площадке будет сделана оранжерея с болотовскими сортами яблонь.
В этом году обновился и каскад прудов. Проведена расчистка Большого и Нового прудов, проведена реконструкция плотин, образующих пруды на реке Уперте.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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