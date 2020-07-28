Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме

Как новая коронавирусная инфекция влияет на мужскую фертильность? Может ли COVID-19 привести к бесплодию? Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики NGC, уролог-андролог Сергей Боголюбов.

— Вирус затрагивает мужские половые органы или нет?

— Вирусу не так-то просто попасть в яичко мужчины, как например в легкие или кишечник. Попадание возможно только через кровь, а такое может произойти лишь при выраженном поражении ткани легких, то есть при тяжелом течении заболевания.

В настоящее время опубликованы научные данные, которые показывают, что вирусемия (определение вируса в крови) встречается редко. Само яичко устроено таким образом, что бактериям и вирусам крайне сложно попасть в его внутреннюю среду из крови, поскольку гематотестикулярный барьер содержит активную противовирусную защиту.

Согласно работам китайских и американских ученых, в сперме у переболевших мужчин вирус может определяться, причем как в острый период болезни (около 15% обследованных), так и в стадии выздоровления (8% обследованных). Однако на сегодняшний день нет данных, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления. Безусловно, нам требуются более масштабные исследования в этом направлении.

— Влияет ли COVID-19 на созревание сперматозоидов?

— Достоверно сказать мы пока не можем. Цикл сперматогенеза у мужчины составляет 75 дней. Прошло слишком мало времени для таких оценок.

В яичке мужчины работает сложно организованная система защиты, которая изначально предотвращает возможность попадания иммунных клеток в просвет семенного канальца, где созревают сперматозоиды.

Тем не менее, факторы, не связанные непосредственно с воздействием вируса на клетки сперматогенеза (высокая лихорадка, интоксикация, назначение антибиотиков и противовирусных препаратов, гипоксия), все же имеют свои негативные последствия на сперматогенез.

— Новый коронавирус передается половым путем?

— Надо сказать, что в мире существуют вирусы, которые при попадании в организм человека, живут в нем годами и десятилетиями, например, ВИЧ, гепатит С, герпес, цитомегаловирус.

В отношении нового коронавируса такой информации пока нет. Однако все коронавирусы, с которыми ранее сталкивались люди, из организма полностью элиминировались (не были обнаружены). На сегодняшний день нет информации о передаче короновируса половым путем.

— Как мужчине, который перенес COVID-19, понять, что у него начинается нарушение фертильной функции?

— Об этом будут говорить снижение сексуального влечения, уменьшение объема эякулята, а также снижение уровня тестостерона в крови. При исследовании крови наблюдается снижение ингибина Б, который продуцируется клетками, участвующими в сперматогенезе, повышение ФСГ, снижение объема яичек, а также боли в них во время болезни.

Кроме того, может появится патоспермия (изменения в спермограмме – снижение количества, подвижности и морфологии сперматозоидов).

— Какие существуют риски нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19?

— Астения после перенесенной вирусной инфекции приводит к снижению либидо (сексуального влечения). Здесь важен период реабилитации, качественное питание, отдых, физкультура,

витаминизация и достаточный сон.

Есть еще один момент. При выраженном поражении легочной ткани развивается ее фиброз, что снижает способность легких оксигенировать кровь. Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких.

Если вирус все-таки поражает яичко, он может снизить популяцию клеток Лейдига, которые вырабатывают основной мужской гормон – тестостерон. Между тем, снижение тестостерона приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам, ожирению.

— Что с этим делать?