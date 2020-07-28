Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1574876840.html
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Как новая коронавирусная инфекция влияет на мужскую фертильность? Может ли COVID-19 привести к бесплодию? Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
социальный навигатор
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019410_0:151:2666:1651_1400x0_80_0_0_2ccfdeebe8fe215ec460ebb662a258ad.jpg
https://ria.ru/20200320/1568884393.html
https://ria.ru/20200708/1574081697.html
https://ria.ru/20200526/1572026756.html
https://sn.ria.ru/20200507/1571031611.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019410_0:151:2666:1651_1400x0_80_0_0_2ccfdeebe8fe215ec460ebb662a258ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019410_134:0:2534:1800_1400x0_80_0_0_133f9b132cf55126c81d12a23202ba0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573019410_434:0:2234:1800_1400x0_80_0_0_151c8cf2c06759c2a0aafcc320460c2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, социальный навигатор, здоровье, общество

Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме

09:00 28.07.2020
1976
© Depositphotos / ralwelЯйцеклетка и сперматозоиды
Яйцеклетка и сперматозоиды
© Depositphotos / ralwel
Как новая коронавирусная инфекция влияет на мужскую фертильность? Может ли COVID-19 привести к бесплодию? Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник отдела ВРТ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики NGC, уролог-андролог Сергей Боголюбов.
— Вирус затрагивает мужские половые органы или нет?
— Вирусу не так-то просто попасть в яичко мужчины, как например в легкие или кишечник. Попадание возможно только через кровь, а такое может произойти лишь при выраженном поражении ткани легких, то есть при тяжелом течении заболевания.
В настоящее время опубликованы научные данные, которые показывают, что вирусемия (определение вируса в крови) встречается редко. Само яичко устроено таким образом, что бактериям и вирусам крайне сложно попасть в его внутреннюю среду из крови, поскольку гематотестикулярный барьер содержит активную противовирусную защиту.
Согласно работам китайских и американских ученых, в сперме у переболевших мужчин вирус может определяться, причем как в острый период болезни (около 15% обследованных), так и в стадии выздоровления (8% обследованных). Однако на сегодняшний день нет данных, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления. Безусловно, нам требуются более масштабные исследования в этом направлении.
Ученый работает с микроскопом
20 марта, 11:02Распространение нового коронавируса
Ученые оценили вероятность бесплодия из-за коронавируса
— Влияет ли COVID-19 на созревание сперматозоидов?
— Достоверно сказать мы пока не можем. Цикл сперматогенеза у мужчины составляет 75 дней. Прошло слишком мало времени для таких оценок.
В яичке мужчины работает сложно организованная система защиты, которая изначально предотвращает возможность попадания иммунных клеток в просвет семенного канальца, где созревают сперматозоиды.
Тем не менее, факторы, не связанные непосредственно с воздействием вируса на клетки сперматогенеза (высокая лихорадка, интоксикация, назначение антибиотиков и противовирусных препаратов, гипоксия), все же имеют свои негативные последствия на сперматогенез.
— Новый коронавирус передается половым путем?
— Надо сказать, что в мире существуют вирусы, которые при попадании в организм человека, живут в нем годами и десятилетиями, например, ВИЧ, гепатит С, герпес, цитомегаловирус.
В отношении нового коронавируса такой информации пока нет. Однако все коронавирусы, с которыми ранее сталкивались люди, из организма полностью элиминировались (не были обнаружены). На сегодняшний день нет информации о передаче короновируса половым путем.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
8 июля, 21:02Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
— Как мужчине, который перенес COVID-19, понять, что у него начинается нарушение фертильной функции?
— Об этом будут говорить снижение сексуального влечения, уменьшение объема эякулята, а также снижение уровня тестостерона в крови. При исследовании крови наблюдается снижение ингибина Б, который продуцируется клетками, участвующими в сперматогенезе, повышение ФСГ, снижение объема яичек, а также боли в них во время болезни.
Кроме того, может появится патоспермия (изменения в спермограмме – снижение количества, подвижности и морфологии сперматозоидов).
— Какие существуют риски нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19?
— Астения после перенесенной вирусной инфекции приводит к снижению либидо (сексуального влечения). Здесь важен период реабилитации, качественное питание, отдых, физкультура,
витаминизация и достаточный сон.
Коронавирус
26 мая, 19:22Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие
Есть еще один момент. При выраженном поражении легочной ткани развивается ее фиброз, что снижает способность легких оксигенировать кровь. Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких.
Если вирус все-таки поражает яичко, он может снизить популяцию клеток Лейдига, которые вырабатывают основной мужской гормон – тестостерон. Между тем, снижение тестостерона приводит к сексуальным нарушениям, нарушению качества эрекции, метаболическим расстройствам, ожирению.
— Что с этим делать?
— Конечно, нужны обследования (ингибин Б, ФСГ, тестостерон, ЛГ, ТТГ, спермограмма, МАР тест, УЗИ мошонки с определением объема яичек). Но оценку репродуктивной функции у мужчин после перенесенной инфекции COVID-19 целесообразно проводить не ранее, чем через 3 месяца после выздоровления. Если выявлены нарушения, то повтор тестов назначают через 6 и 12 месяцев с момента выздоровления.
Беременность
7 мая, 09:00Распространение нового коронавируса
Беременность во время пандемии: о чем нам говорит мировой опыт медиков
1013100
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Социальный навигаторЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Флаг Японии
В Японии оценили установку памятника "женщинам для утешения" в Корее
Боль в животе
Названы симптомы рака печени
Статуи Фемиды
Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Российский самолет Ту-204
В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Посетитель рассматривает телефон iPhone XS Max в магазине re:Store в Санкт-Петербурге
Найден способ взломать любой iPhone
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев сообщил о профессиональных провокаторах на митингах в Хабаровске
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лозу возмутили гонорары Лолиты
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам
Фотоснимок коронавируса
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе
Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что переболел COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Машина скорой помощи
В Туве мальчик при падении с лошади застрял в стремени и погиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния