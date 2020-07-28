За сбычу мечт: как правильно загадывать желания

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня один из самых необычных праздников — День загадывания желаний. О том, почему отправлять запросы во Вселенную стоит даже прагматикам, что такое "золотая минута суток" и какие фильмы о сбывшихся мечтах посмотреть, — в материале РИА Новости.

Полезно даже скептикам

"Удача, по сути, совершенно слепа. Но человек отказывается верить в то, что ее расположения нельзя добиться. Вот с давних пор и задабривает Фортуну: жертвоприношением, молитвами, киданием монетки. Однако загадывать желания все равно очень полезно, даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее", — говорит руководитель Творческого объединения психологов Виктория Дубинская.

Таким образом, добавляет она, происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели.

Но сначала нужно понять, чего действительно хочется, а это не всегда так просто.

"Представьте, будто желаемое с вами уже случилось. Например, вы мечтаете, чтобы закончилась стройка во дворе. Опишите, как вы себя чувствуете, когда все сбылось: вам хорошо или же вы скучаете по тому, что было раньше? Знаете, бывает, так привыкнешь к шуму отбойного молотка, что без него и жизнь не мила", — приводит пример астролог и автор телеграм-канала "Ретроградный Меркурий" Ольга Осипова.

Как отправить запрос во Вселенную

Чтобы настроиться, можно вспомнить примерно семь случаев, когда очень повезло, советует интегративный психолог Милана Кузьмина. Она рекомендует действовать по "квадранту законченного действия". Сначала — вербализация идеи, и здесь есть несколько правил.

Во-первых, как отмечает Валерий Синельников в бестселлере "Сила намерения", текст пишется в настоящем времени и изъявительном наклонении. Никакого "я хочу получить повышение на работе", а "мне предложили место начальника отдела".

Во-вторых, "Вселенная любит краткость и конкретику, — указывает Кузьмина. — Если цель расплывчата, может в итоге получиться не совсем то, что нужно". И добавляет: "Если люди жаждут денег, всегда прошу указать, на что они их собираются потратить, ведь это только средство для осуществления настоящей мечты".

В-третьих, подчеркивает она, высшие силы не слышат частицы "не", поэтому лучше "я здорова" вместо "я не болею". Итак, допустим "У меня есть дача на Черном море".

Этап второй — наполнение эмоциями, представление в деталях: "Это двухэтажный домик с апельсиновым садом". Можно нарисовать картинку, поставить на свой стол флакончик с цитрусовым маслом. Потом — само действие: поиск объявлений о продаже, разговоры со знакомыми, не продает ли кто участок. После этого нужно на какое-то время забыть о своем желании, отпустить его.

Наконец, важно распознать четвертую стадию — присвоение результата: раздается звонок и вам предлагают работу в Сочи, но вы отказываетесь. Хотя это и был тот шанс пожить у моря. "Иногда мы не понимаем, что нам это дается, и проходим мимо, не замечая знаков судьбы", — подчеркивает Кузьмина.

"Также при формировании желания самое важное — внутренняя вера, — продолжает она. — Все получаешь, когда действительно убежден в том, что этого достоин. Поэтому часто у людей мне приходится работать с негативными установками, которые тянутся из детства".

"Я самая обаятельная и привлекательная"

Красивые картинки, которые совпадают с тем, что хочется, можно создать самим или вырезать из журналов. Затем — перенести их на лист ватмана или специальную пробковую доску, разделив на несколько секторов: здоровье, любовь, карьера, семья и так далее.

В книге "Сила подсознания" Джо Диспенза советует не просто в деталях представлять будущее событие, но и погружаться в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все происходит на самом деле. При этом, указывает он, "детали самого исполнения оставьте непредсказуемому квантовому полю".

Например, если хочется поехать в Париж, думайте именно о поездке — не стоит мечтать, как получить на работе премию на путешествие. Может подвернуться командировка или придет приглашение от школьного друга или родственника, который там давно живет, — судьба гораздо изобретательнее, чем многие думают.

© Фото : Мосфильм (1985) Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" © Фото : Мосфильм (1985) Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Другой известный прием — способ аффирмаций, который практиковала еще героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная" с подачи продвинутой подружки Сусанны: твердить себе почаще позитивные установки.

Реснички и божьи коровки

Эти "ритуалы" на исполнение желания известны почти всем еще с детства. Во-первых, большой удачей считается случайно оказаться между двумя людьми с одинаковыми именами — надо быстрее проговорить то, что хочется, про себя. Хорошо знают и другую "методику": сдуть с пальца случайно выпавшую ресничку, но с обязательным условием — вырывать ее нельзя, она должна оказаться на щеке сама собой. Другой добрый знак — встретить божью коровку, которой нужно нашептать целое заклинание-стихотворение, или увидеть в небе падающую звезду.

Однако самой известной традицией остается задувание свечей на именинном торте — главное, чтобы погасли все. Истоки этого ритуала — у древних греков и римлян, которые разжигали благовония, чтобы задобрить богов, утверждает искусствовед Штефан Хайденрайх в книге "День рождения. Как случилось, что мы чествуем самих себя".

О магии времени

Важно не только грамотно составлять запросы высшим силам, но и отправлять их в правильное время. Помимо дня рождения, Нового года и Дня загадывания желаний, когда и так принято верить в чудеса, хорошим периодом считаются новолуние, полнолуние и затмение.

Кроме того, каждый день открывается "золотая минута" — момент в течение суток, когда настоящая дата совпадает с текущим временем. Так, 15 июня это волшебное мгновение приходится на 15:06, а 10 марта — на 10:03. Загадывая желание с 25 по 31 число, следует поменять местами день и месяц: так, 28 июля "золотая минута" наступила в 07:28, а завтра, соответственно, на минуту позже.

Про места силы

В каждом городе всегда есть места, где можно загадать желание. Как правило, они находятся в центре и их довольно легко опознать: натертые до блеска руками прохожих скульптуры, полные монеток фонтаны, увешанные ленточками деревья, исписанные пожеланиями стены.

Одни считают это просто туристической забавой, другие же уверены: места "намоленные", услышавшие много чужих просьб и благодарностей за их исполнение, не должны подвести.

В Москве, например, магическими называют "Нулевой километр" около Красной площади, все четыре памятника пограничнику и собаке на площади Революции, которые благоволят студентам и учащимся, и загадочные камни в овраге в парке в Коломенском, куда приходят те, кто хочет решить проблемы в личной жизни.

В Петербурге за "сбычей мечт" в основном приходят к скульптурам чижику-пыжику, Остапу Бендеру, грифонам напротив Академии художеств.

Три хороших фильма об исполнении желаний

"Некоторые сами не знают, чего пожелать", — усмехается герой Гари Олдмана из фильма-притчи "Трасса 60". Он — современный джин, возможно, уж очень чудаковатый, но совсем не глупый, а его подопечный — "золотой мальчик", у которого по жизни и так уже есть почти все. Однако молодому человеку, конечно, нужно больше, поэтому ради мечты он отправляется в долгое автомобильное путешествие. Лента, которая наверняка понравится поклонникам "Назад в будущее": тот же сценарист (Боб Гейл), плюс на экране — и Майкл Джей Фокс, и Кристофер Ллойд.

© Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60" © Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60"

В комедии "Ослепленный желаниями" неудачник-программист продает душу силам зла за возможность семь раз исполнить любую мечту. Знакомый со времен "Фауста" сюжет, перенесенный в наше время, обрастает неожиданными поворотами. Дьявол (Элизабет Херли) на самом деле — женщина, причем невероятно красивая и хитрая. И каждую грезу простодушного парня она превращает в ад, потому что он забывает указать при новом "заказе" какую-то важную деталь.

© 20th Century Fox Film Corporation (2000) Кадр из фильма "Ослепленный желаниями" © 20th Century Fox Film Corporation (2000) Кадр из фильма "Ослепленный желаниями"