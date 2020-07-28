Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1574798842.html
За сбычу мечт: как правильно загадывать желания
Сегодня один из самых необычных праздников — День загадывания желаний. О том, почему отправлять запросы во Вселенную стоит даже прагматикам, что такое "золотая... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:25
кино и сериалы
стиль жизни
культура
что посмотреть
астрология
фильмы
психология
ирина муравьева
олег янковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/84/1563628418_0:0:1678:944_1400x0_80_0_0_97ff178a8137304309c6d771b9bd174f.jpg
https://ria.ru/20200329/1569265400.html
https://ria.ru/20200320/1568803493.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/84/1563628418_0:0:1678:944_1400x0_80_0_0_97ff178a8137304309c6d771b9bd174f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156362/84/1563628418_210:0:1469:944_1400x0_80_0_0_cf1d2a9d395b64a5a516717b8144b9fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156362/84/1563628418_367:0:1311:944_1400x0_80_0_0_ffdc0365ec0a45a60fcb3827eac56921.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, стиль жизни, что посмотреть , астрология, фильмы, психология, ирина муравьева, олег янковский, москва

За сбычу мечт: как правильно загадывать желания

08:00 28.07.2020 (обновлено: 13:25 28.07.2020)
24564
© Каропрокат (2020)Кадр из фильма "Марафон желаний"
Кадр из фильма Марафон желаний
© Каропрокат (2020)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня один из самых необычных праздников — День загадывания желаний. О том, почему отправлять запросы во Вселенную стоит даже прагматикам, что такое "золотая минута суток" и какие фильмы о сбывшихся мечтах посмотреть, — в материале РИА Новости.

Полезно даже скептикам

"Удача, по сути, совершенно слепа. Но человек отказывается верить в то, что ее расположения нельзя добиться. Вот с давних пор и задабривает Фортуну: жертвоприношением, молитвами, киданием монетки. Однако загадывать желания все равно очень полезно, даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее", — говорит руководитель Творческого объединения психологов Виктория Дубинская.
Таким образом, добавляет она, происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели.
Но сначала нужно понять, чего действительно хочется, а это не всегда так просто.
"Представьте, будто желаемое с вами уже случилось. Например, вы мечтаете, чтобы закончилась стройка во дворе. Опишите, как вы себя чувствуете, когда все сбылось: вам хорошо или же вы скучаете по тому, что было раньше? Знаете, бывает, так привыкнешь к шуму отбойного молотка, что без него и жизнь не мила", — приводит пример астролог и автор телеграм-канала "Ретроградный Меркурий" Ольга Осипова.

Как отправить запрос во Вселенную

Чтобы настроиться, можно вспомнить примерно семь случаев, когда очень повезло, советует интегративный психолог Милана Кузьмина. Она рекомендует действовать по "квадранту законченного действия". Сначала — вербализация идеи, и здесь есть несколько правил.
Во-первых, как отмечает Валерий Синельников в бестселлере "Сила намерения", текст пишется в настоящем времени и изъявительном наклонении. Никакого "я хочу получить повышение на работе", а "мне предложили место начальника отдела".

Во-вторых, "Вселенная любит краткость и конкретику, — указывает Кузьмина. — Если цель расплывчата, может в итоге получиться не совсем то, что нужно". И добавляет: "Если люди жаждут денег, всегда прошу указать, на что они их собираются потратить, ведь это только средство для осуществления настоящей мечты".

В-третьих, подчеркивает она, высшие силы не слышат частицы "не", поэтому лучше "я здорова" вместо "я не болею". Итак, допустим "У меня есть дача на Черном море".
Этап второй — наполнение эмоциями, представление в деталях: "Это двухэтажный домик с апельсиновым садом". Можно нарисовать картинку, поставить на свой стол флакончик с цитрусовым маслом. Потом — само действие: поиск объявлений о продаже, разговоры со знакомыми, не продает ли кто участок. После этого нужно на какое-то время забыть о своем желании, отпустить его.
Девушка пожимает плечами
29 марта, 06:41Культура
Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые неуверенные в себе
Наконец, важно распознать четвертую стадию — присвоение результата: раздается звонок и вам предлагают работу в Сочи, но вы отказываетесь. Хотя это и был тот шанс пожить у моря. "Иногда мы не понимаем, что нам это дается, и проходим мимо, не замечая знаков судьбы", — подчеркивает Кузьмина.

"Также при формировании желания самое важное — внутренняя вера, — продолжает она. — Все получаешь, когда действительно убежден в том, что этого достоин. Поэтому часто у людей мне приходится работать с негативными установками, которые тянутся из детства".

"Я самая обаятельная и привлекательная"

Красивые картинки, которые совпадают с тем, что хочется, можно создать самим или вырезать из журналов. Затем — перенести их на лист ватмана или специальную пробковую доску, разделив на несколько секторов: здоровье, любовь, карьера, семья и так далее.
В книге "Сила подсознания" Джо Диспенза советует не просто в деталях представлять будущее событие, но и погружаться в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все происходит на самом деле. При этом, указывает он, "детали самого исполнения оставьте непредсказуемому квантовому полю".
Например, если хочется поехать в Париж, думайте именно о поездке — не стоит мечтать, как получить на работе премию на путешествие. Может подвернуться командировка или придет приглашение от школьного друга или родственника, который там давно живет, — судьба гораздо изобретательнее, чем многие думают.
© Фото : Мосфильм (1985)Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Кадр из фильма Самая обаятельная и привлекательная
© Фото : Мосфильм (1985)
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Другой известный прием — способ аффирмаций, который практиковала еще героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная" с подачи продвинутой подружки Сусанны: твердить себе почаще позитивные установки.

Реснички и божьи коровки

Эти "ритуалы" на исполнение желания известны почти всем еще с детства. Во-первых, большой удачей считается случайно оказаться между двумя людьми с одинаковыми именами — надо быстрее проговорить то, что хочется, про себя. Хорошо знают и другую "методику": сдуть с пальца случайно выпавшую ресничку, но с обязательным условием — вырывать ее нельзя, она должна оказаться на щеке сама собой. Другой добрый знак — встретить божью коровку, которой нужно нашептать целое заклинание-стихотворение, или увидеть в небе падающую звезду.
© Фото : Pixabay/RonBergБожьи коровки
Божьи коровки
© Фото : Pixabay/RonBerg
Божьи коровки
Однако самой известной традицией остается задувание свечей на именинном торте — главное, чтобы погасли все. Истоки этого ритуала — у древних греков и римлян, которые разжигали благовония, чтобы задобрить богов, утверждает искусствовед Штефан Хайденрайх в книге "День рождения. Как случилось, что мы чествуем самих себя".

О магии времени

Важно не только грамотно составлять запросы высшим силам, но и отправлять их в правильное время. Помимо дня рождения, Нового года и Дня загадывания желаний, когда и так принято верить в чудеса, хорошим периодом считаются новолуние, полнолуние и затмение.
Кроме того, каждый день открывается "золотая минута" — момент в течение суток, когда настоящая дата совпадает с текущим временем. Так, 15 июня это волшебное мгновение приходится на 15:06, а 10 марта — на 10:03. Загадывая желание с 25 по 31 число, следует поменять местами день и месяц: так, 28 июля "золотая минута" наступила в 07:28, а завтра, соответственно, на минуту позже.

Про места силы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
Девушка на станции Площадь Революции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушка на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
В каждом городе всегда есть места, где можно загадать желание. Как правило, они находятся в центре и их довольно легко опознать: натертые до блеска руками прохожих скульптуры, полные монеток фонтаны, увешанные ленточками деревья, исписанные пожеланиями стены.
Одни считают это просто туристической забавой, другие же уверены: места "намоленные", услышавшие много чужих просьб и благодарностей за их исполнение, не должны подвести.
В Москве, например, магическими называют "Нулевой километр" около Красной площади, все четыре памятника пограничнику и собаке на площади Революции, которые благоволят студентам и учащимся, и загадочные камни в овраге в парке в Коломенском, куда приходят те, кто хочет решить проблемы в личной жизни.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПамятник чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
Памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Памятник чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге
В Петербурге за "сбычей мечт" в основном приходят к скульптурам чижику-пыжику, Остапу Бендеру, грифонам напротив Академии художеств.

Три хороших фильма об исполнении желаний

"Некоторые сами не знают, чего пожелать", — усмехается герой Гари Олдмана из фильма-притчи "Трасса 60". Он — современный джин, возможно, уж очень чудаковатый, но совсем не глупый, а его подопечный — "золотой мальчик", у которого по жизни и так уже есть почти все. Однако молодому человеку, конечно, нужно больше, поэтому ради мечты он отправляется в долгое автомобильное путешествие. Лента, которая наверняка понравится поклонникам "Назад в будущее": тот же сценарист (Боб Гейл), плюс на экране — и Майкл Джей Фокс, и Кристофер Ллойд.
© Fireworks Entertainment (2001)Кадр из фильма "Трасса 60"
Кадр из фильма Трасса 60
© Fireworks Entertainment (2001)
Кадр из фильма "Трасса 60"
В комедии "Ослепленный желаниями" неудачник-программист продает душу силам зла за возможность семь раз исполнить любую мечту. Знакомый со времен "Фауста" сюжет, перенесенный в наше время, обрастает неожиданными поворотами. Дьявол (Элизабет Херли) на самом деле — женщина, причем невероятно красивая и хитрая. И каждую грезу простодушного парня она превращает в ад, потому что он забывает указать при новом "заказе" какую-то важную деталь.
© 20th Century Fox Film Corporation (2000)Кадр из фильма "Ослепленный желаниями"
Кадр из фильма Ослепленный желаниями
© 20th Century Fox Film Corporation (2000)
Кадр из фильма "Ослепленный желаниями"
В советской ленте "Влюблен по собственному желанию", отмеченной на Берлинском кинофестивале, обошлось без магии: библиотекарь Наташа сумела добиться ответного чувства от героя Олега Янковского с помощью модной тогда техники самовнушения. Ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, необязательно ждать феи с волшебной палочкой: порой достаточно запастись терпением — и чего-то действительно сильно захотеть.
Гадалка
20 марта, 08:00Культура
Почему без гороскопа трудно представить современную жизнь
5381108
КультураКино и сериалыСтиль жизничто посмотретьастрологияфильмыПсихологияИрина МуравьеваОлег ЯнковскийМосква
Рекомендуем
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Ольга Соколова
"От нее никто не ожидал": кто заживо сжег семью под Волгоградом
Отдыхающие в парке
Змеиный танец: что делать, если встретил змею в городе
Вид на село Чахдина
"Дою коров, варю сыр". История переезда из города в заброшенное село
Кергеленские острова
Все стабильно. Где на Земле прямо сейчас рождаются новые континенты
Кадр из трейлера к игре Призрак Цусимы
"Орда — это мы". Кому в Китае не понравился самурай с Цусимы
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Украина встала в неудобную позу
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
Монета с логотипом криптовалюты биткоин
Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту
Ученица центра социальной реабилитации
Особенных детей в ХМАО реабилитируют с помощью спорта и творчества
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
П/к, посвященная старту нового сезона в Московском государственном цирке
Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в Большом Московском цирке
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
22:14Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Лента новостейМолния