Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы

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Истории.doc Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы

Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.