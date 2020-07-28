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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20200728/1574390904.html
Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
2020-07-28T14:09
истории.doc
подкаст
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Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы

14:00 28.07.2020 (обновлено: 14:09 28.07.2020)
60
Истории.doc
Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Вчера, 14:00
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
Учёные пытаются понять язык китов, гадают, почему абсолютно здоровые киты массово выбрасываются на берег и не сопротивляются при нападении на них. Но сейчас перед исследователями стоит ещё одна задача: как уберечь морских гигантов от исчезновения.
Корреспондент РИА Новости Мария Семенова узнала, как живут морские млекопитающие, и что им угрожает.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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