Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы
Вчера, 14:00
Это удивительные существа. По уровню сознания и разумности они могут сравниться только с человеком. Киты любят, ленятся, поют друг другу песни, оплакивают погибших сородичей. Но несмотря на всю схожесть с людьми, морские млекопитающие до сих пор остаются загадкой.
Учёные пытаются понять язык китов, гадают, почему абсолютно здоровые киты массово выбрасываются на берег и не сопротивляются при нападении на них. Но сейчас перед исследователями стоит ещё одна задача: как уберечь морских гигантов от исчезновения.
Корреспондент РИА Новости Мария Семенова узнала, как живут морские млекопитающие, и что им угрожает.
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