Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребёнка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой? Можно ли "случайно" травмировать детей? По каким признакам понять, что ребёнку нужна серьёзная помощь?

Психологическая травма: как распознать её у детей и не навредить

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, что такое детская психологическая травма и как она влияет на развитие и будущее ребёнка.

Некоторые из нас носят свои детские травмы всю жизнь. Но не всё, что больно вспоминать, считается травмой. Правда ли, что у каждого взрослого есть своя непережитая травма? Какую роль играет личный опыт в восприятии травмирующей ситуации? Когда срочно нужно идти к психологу?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, EMDR-терапевта, специалиста в области психологии и психотерапии травмы Елену Казённую.

Бесплатная памятка по материалам лекций психолога Людмилы Петрановской поможет перестать видеть травмы детства там, где их нет, и здраво действовать в ситуациях, когда они есть.

1:00 Что такое детская психологическая травма

4:30 Что может травмировать ребёнка

6:00 Почему одно и то же событие кого-то травмирует, а кого-то — нет?

8:50 Как травма влияет на развитие ребёнка

11:40 Как родителям понять, что может травмировать их детей

16:20 Правда ли, что дети более адаптивны к стрессовым событиям, чем взрослые?

19:50 Утрата всегда наносит травму?

21:40 О травмах, причинами которых становятся домашнее насилие и абьюз

24:15 Дружба с ребёнком и отсутствие ограничений — страховка от травм?!

27:45 У всех ли взрослых есть непережитые детские травмы?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

________

Эпизод монтировал Андрей Темнов

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru