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Психологическая травма: как распознать её у детей и не навредить
Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребёнка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой? Можно ли "случайно" травмировать детей? По каким признакам понять, что ребёнку нужна серьёзная помощь?
2020-07-28T11:00
2020-07-28T11:00
это надолго
подкаст
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Психологическая травма: как распознать её у детей и не навредить
Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребёнка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой? Можно ли "случайно" травмировать детей? По каким признакам понять, что ребёнку нужна серьёзная помощь?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Психологическая травма: как распознать её у детей и не навредить
Влияние детского опыта на взрослую жизнь давно доказано, поэтому родители постоянно на взводе: вдруг я не так посмотрю на ребёнка, скажу что-то не то, а в 30 лет он свалится с депрессией. Что стоит считать психологической травмой? Можно ли "случайно" травмировать детей? По каким признакам понять, что ребёнку нужна серьёзная помощь?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree
" разбираемся, что такое детская психологическая травма и как она влияет на развитие и будущее ребёнка.
Некоторые из нас носят свои детские травмы всю жизнь. Но не всё, что больно вспоминать, считается травмой. Правда ли, что у каждого взрослого есть своя непережитая травма? Какую роль играет личный опыт в восприятии травмирующей ситуации? Когда срочно нужно идти к психологу?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, EMDR-терапевта, специалиста в области психологии и психотерапии травмы Елену Казённую.
Бесплатная памятка
по материалам лекций психолога Людмилы Петрановской поможет перестать видеть травмы детства там, где их нет, и здраво действовать в ситуациях, когда они есть.
1:00 Что такое детская психологическая травма
4:30 Что может травмировать ребёнка
6:00 Почему одно и то же событие кого-то травмирует, а кого-то — нет?
8:50 Как травма влияет на развитие ребёнка
11:40 Как родителям понять, что может травмировать их детей
16:20 Правда ли, что дети более адаптивны к стрессовым событиям, чем взрослые?
19:50 Утрата всегда наносит травму?
21:40 О травмах, причинами которых становятся домашнее насилие и абьюз
24:15 Дружба с ребёнком и отсутствие ограничений — страховка от травм?!
27:45 У всех ли взрослых есть непережитые детские травмы?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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