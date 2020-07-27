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Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
Карантин, введенный в различных странах в связи с COVID-19, привел к резкому снижению выбросов парниковых газов на 5%, однако использованные маски, защитные... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, оон, в мире

Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты

23:43 27.07.2020 (обновлено: 23:46 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник компании "Эколайн" устанавливает на место мусорный контейнер после выгрузки его содержимого в мусоровоз в одном из дворов Москвы
Сотрудник компании Эколайн устанавливает на место мусорный контейнер после выгрузки его содержимого в мусоровоз в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Карантин, введенный в различных странах в связи с COVID-19, привел к резкому снижению выбросов парниковых газов на 5%, однако использованные маски, защитные перчатки и бутылки из-под дезинфицирующей жидкости усилили загрязнение пластиком окружающей среды, говорится в докладе, опубликованном в понедельник Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Загрязнение пластмассой было одной из самых больших угроз нашей планете еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в ежедневном использовании определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию", - заявила директор по международной торговле ЮНКТАД Памела Кок-Хамильтон.
По данным консалтинговой компании Grand View Research, мировые продажи только одноразовых масок для лица увеличились с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Социальное дистанцирование также привело к увеличению доставок на дом товаров и продуктов, завернутых в пластиковую упаковку.
По оценкам ЮНКТАД, около 75% пластика от пандемии коронавируса, скорее всего, станут отходами, засоряющими свалки и моря. При этом негативное побочное воздействие пластмассовых отходов, например, на рыбный промысел, туризм и морской транспорт, по оценкам Программы ООН по окружающей среде, составляет 40 миллиардов долларов в год.
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В этой связи ЮНКТАД призывает правительства отказываться от использования пластика или переходить на нетоксичные и биоразлагаемые заменители пластмасс, такие как стекло, керамика, природные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, натуральный каучук и животные белки. Это также будет способствовать созданию новых рабочих мест, в частности, в развивающихся странах, так как они являются ключевыми поставщиками многих заменителей пластмасс. Растущий глобальный спрос может создать для них новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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