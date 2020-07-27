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В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

23:15 27.07.2020 (обновлено: 23:33 27.07.2020)
1910
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4421.
Днем ранее в городе сообщалось о 13 умерших.
По последним данным ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразились более 16 миллионов человек. Скончался 646 641 пациент.
За последние сутки выявили 254 274 новых случаев заражения и 5490 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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