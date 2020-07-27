https://ria.ru/20200727/1575014344.html
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Аргентине, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:10
2020-07-27T23:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аргентина
в мире
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2
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл — РИА Новости.
Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Аргентине
, сообщает телеканал TN
.
Отмечается, что это эксклюзивная разработка Аргентины, лечение опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии.
Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.
Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.
Всего в Аргентине подтверждено 162 526 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.