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В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Аргентине, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, аргентина, в мире

В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19

23:10 27.07.2020 (обновлено: 23:18 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка препарата от коронавируса
Разработка препарата от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл — РИА Новости. Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Аргентине, сообщает телеканал TN.
Отмечается, что это эксклюзивная разработка Аргентины, лечение опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии.
Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.
Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.
Всего в Аргентине подтверждено 162 526 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
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