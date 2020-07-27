В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл — РИА Новости. Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Испытание на людях новой гиперимунной сыворотки против COVID-19 началось в Аргентине , сообщает телеканал TN

Отмечается, что это эксклюзивная разработка Аргентины, лечение опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии.

Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Всего в Аргентине подтверждено 162 526 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.