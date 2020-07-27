https://ria.ru/20200727/1575014302.html
В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16 миллионов, свыше 646 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:07
2020-07-27T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире