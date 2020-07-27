Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1575014302.html
В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16 миллионов, свыше 646 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:107:2929:1755_1400x0_80_0_0_382ebd0b459d3f741d6cdc7eea81cfa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:107:2929:1755_1400x0_80_0_0_382ebd0b459d3f741d6cdc7eea81cfa2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_223:0:2706:1862_1400x0_80_0_0_672d3144588d169d58fc422ecccee11c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_534:0:2396:1862_1400x0_80_0_0_d70e1ce23d73fdfcc3d1d35310ea3841.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом

23:07 27.07.2020 (обновлено: 23:08 27.07.2020)
254
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16 миллионов, свыше 646 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 114 449, скончался 646 641 пациент с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 254 274 новых случаев заражения COVID-19 и 5 490 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
203000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
Разработка препарата от коронавируса
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Аляски произошло землетрясение
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
Вид на Пражский град и реку Влтаву
В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Сотрудники федеральных правоохранительных органов в США
В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
Сотрудник компании Эколайн устанавливает на место мусорный контейнер после выгрузки его содержимого в мусоровоз в одном из дворов Москвы
Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Самолет взлетает с ВПП
Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
Молоток в зале судебных заседаний
Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Запорный кран на компрессорной станции Русская
В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния