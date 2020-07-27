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https://ria.ru/20200727/1575014211.html
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
дональд трамп
сша
северная каролина
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, дональд трамп, сша, северная каролина, в мире

Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами

23:04 27.07.2020
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© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.
"Такого никогда не делалось раньше. Мы массово производим вакцины-кандидаты заранее, чтобы в первый же день, когда ее одобрят, она была немедленно доступна американцам. Вероятно, у нас будет немало (вакцины) для людей по всему миру", - сказал Трамп, выступая в Северной Каролине.
Он напомнил, что США уже договорились с наиболее перспективными производителями о поставках сотен миллионов тонн вакцины.
"Мы устраиваем колоссальную производственную мобилизацию, чтобы обеспечить стремительную доставку (вакцины), ничего подобного не происходило со Второй мировой войны", - сказал Трамп.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыДональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
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