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Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивными". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:40
дональд трамп
владимир путин
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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дональд трамп, владимир путин, китай, сша, в мире

Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"

23:01 27.07.2020 (обновлено: 00:40 28.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивными".
"Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными", - сказал Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы с Путиным.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран в разговоре 23 июля обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.
Трамп заявил в телефонном разговоре с Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил, в свою очередь, в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Президент РФ Владимир Путин
24 июля, 15:39
Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом
20181204
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Дональд ТрампВладимир ПутинКитайСШАВ мире
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