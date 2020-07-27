https://ria.ru/20200727/1575014139.html
CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
CША удалось резко снизить уровень смертности от коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:55
2020-07-27T22:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
европа
сша
северная каролина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574830895.html
2
европа
сша
северная каролина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, европа, сша, северная каролина, в мире