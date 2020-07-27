В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Полиция Ричмонда (штат Полиция Ричмонда (штат Виргиния ) в США задержала 16 человек по итогам беспорядков в ночь на понедельник, заявил шеф полиции города Джеральд Смит на пресс-конференции в эфире местных телеканалов.

"Мы должны предпринимать действия, когда видим, что начинается насилие", - сказал шеф полиции.

По его словам, в городе зарегистрирован целый ряд поджогов, толпа била витрины магазинов.

На вопрос, были ли в числе участников беспорядков представители левого движения "антифа", Смит ответил утвердительно.

"Да, мы считаем, что "антифа" присутствовали на месте вчера", - сказал Смит.

"Мы привлечем их к ответственности, вне зависимости от того, что они сделали", - заключил он.