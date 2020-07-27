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В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
Полиция Ричмонда (штат Виргиния) в США задержала 16 человек по итогам беспорядков в ночь на понедельник, заявил шеф полиции города Джеральд Смит на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:49
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
ричмонд
в мире
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, ричмонд, в мире

В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек

22:49 27.07.2020
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© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов в США
Сотрудники федеральных правоохранительных органов в США
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Полиция Ричмонда (штат Виргиния) в США задержала 16 человек по итогам беспорядков в ночь на понедельник, заявил шеф полиции города Джеральд Смит на пресс-конференции в эфире местных телеканалов.
"Мы должны предпринимать действия, когда видим, что начинается насилие", - сказал шеф полиции.
По его словам, в городе зарегистрирован целый ряд поджогов, толпа била витрины магазинов.
На вопрос, были ли в числе участников беспорядков представители левого движения "антифа", Смит ответил утвердительно.
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"Да, мы считаем, что "антифа" присутствовали на месте вчера", - сказал Смит.
"Мы привлечем их к ответственности, вне зависимости от того, что они сделали", - заключил он.
Массовые протесты и беспорядки проходят в США с конца мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи.
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