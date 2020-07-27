Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Ученые отметили, что даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель, однако двухслойные средства защиты были более эффективными. При этом на действие медицинских изделий также влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки, указывается в работе.