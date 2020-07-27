https://ria.ru/20200727/1575013833.html
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Хирургическая маска лучше всего защищает от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T22:43
2020-07-27T22:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австралия
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в мире
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1
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, австралия, наука, общество, в мире
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости
. Хирургическая маска лучше всего защищает от коронавирусной инфекции
. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии
, сообщает ScienceDaily
.
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
Во время эксперимента ученые использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру, чтобы отследить процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса.
Как показало исследование, трехслойная хирургическая маска лучше всего сдерживала эти частицы.
Ученые отметили, что даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель, однако двухслойные средства защиты были более эффективными. При этом на действие медицинских изделий также влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки, указывается в работе.
Исследователи посоветовали изготавливать самодельные маски как минимум из двух слоев ткани.
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